Раздел: Невероятное
В США создали искусственный интеллект с уникальными свойствами
Сгенерированные программой тексты трудно отличить от написанных человеком.
Некоторое время назад некоммерческая компания «OpenAI», спонсируемая Илоном Маском, представила очередную свою разработку – искусственный интеллект со способностью мыслить. Андроид использует набор данных размером 40 ГБ, благодаря чему может без проблем создавать качественные статьи, предугадывая мысли тех или иных людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили разработчики, их детище способно генерировать предложения абсолютно любой длины и при этом не делать типичных для роботов ошибок.
ИИ предложили продолжить начало романа Джорджа Оруэлла «1984-й год». Недолго думая, Андроид выдал несколько глав, которые очень схожи по стилю с романом Оруэлла. Чем больше ИИ получал предложений, тем больше его ответы приближались к стилю Оруэлла. Таким образом, робот умеет как бы копировать чужие манеры.
Разработчики научили машину писать различные комментарии положительного и отрицательного характера для сетевых дискуссий, тем самым генерируя общественное мнение. Примечательно, что отличить ответы робота от комментариев реальных людей невозможно.
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Разработка должна была попасть в руки программистов для дальнейшего тестирования, однако этого не произойдет: создатели боятся, что их ИИ приведет мир к невообразимым последствиям. Даже сама компания «OpenAI» до конца не понимает, какой передовой инструмент создала.
Некоторое время назад некоммерческая компания «OpenAI», спонсируемая Илоном Маском, представила очередную свою разработку – искусственный интеллект со способностью мыслить. Андроид использует набор данных размером 40 ГБ, благодаря чему может без проблем создавать качественные статьи, предугадывая мысли тех или иных людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили разработчики, их детище способно генерировать предложения абсолютно любой длины и при этом не делать типичных для роботов ошибок.
ИИ предложили продолжить начало романа Джорджа Оруэлла «1984-й год». Недолго думая, Андроид выдал несколько глав, которые очень схожи по стилю с романом Оруэлла. Чем больше ИИ получал предложений, тем больше его ответы приближались к стилю Оруэлла. Таким образом, робот умеет как бы копировать чужие манеры.
Разработчики научили машину писать различные комментарии положительного и отрицательного характера для сетевых дискуссий, тем самым генерируя общественное мнение. Примечательно, что отличить ответы робота от комментариев реальных людей невозможно.
Читайте также: В космосе зафиксировали сверхъяркую вспышку
Разработка должна была попасть в руки программистов для дальнейшего тестирования, однако этого не произойдет: создатели боятся, что их ИИ приведет мир к невообразимым последствиям. Даже сама компания «OpenAI» до конца не понимает, какой передовой инструмент создала.
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