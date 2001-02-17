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Ученые предложили высадить триллион деревьев для борьбы с глобальным потеплением

Ученые предложили высадить триллион деревьев для борьбы с глобальным потеплениемУвеличение лесных массивов на треть позволит остановить накопление углекислого газа.

Ученый Томас Кроутер из Швейцарской высшей технологической школы Цюриха заявил о том, что высаживание лесных массивов в больших масштабах позволит не только остановить накопление антропогенного углекислого газа в воздухе, но и снизить его нынешнее содержание на треть. Ученый предлагает высадить 1,2 триллиона деревьев, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Ученые оценили потенциальное количество углерода, которое способны связать из воздуха накапливающие биомассу деревья. "Сейчас это 400 гигатонн в трех триллионах деревьев, и если вы увеличите их число еще на триллион, то получите еще порядка сотни гигатонн, выведенных из атмосферы, то есть практически столько, сколько человечество выбрасывает за десятилетие", - рассказал Кроутер.

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Исследователь подчеркивает, что до сих пор возможности лесов недооценивались даже специалистами. Вместе с тем, новые наблюдения на Земле и с орбиты показали, что существующие территории смогут вместить 1,2 триллиона деревьев. По словам Кроутера, освоение заброшенных и деградировавших территорий позволит одновременно решить проблемы изменений климата и вымирания живых организмов.
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 Теги: деревья, глобальное потепление

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