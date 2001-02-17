Раздел: Невероятное
Найден предполагаемый след одного из последних неандертальцев
Возраст следа оценивается в 29 тысяч лет.
Ученые обнаружили на Гибралтаре след, который может принадлежать одному из последних неандертальцев. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, если предположение исследователей подтвердится, находка станет вторым обнаруженным следом неандертальца.
По мнению исследователей, несколько тысяч лет назад древний гоминид прошел по песку, оставляя следы. Большинство из них исчезло со временем, но один сохранился, поскольку песок окаменел.
Считается, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад. Первый подтвержденный след неандертальца был найден в пещере в Румынии и датируется периодом 62 тысячи лет назад. Возраст же нового следа оценивается в 29 тысяч лет.
Отмечается, что исследователям удалось обнаружить также следы оленя, горного козла, леопарда, зубра и бивень слона. Длина следа правой ноги гоминида составляет 17 сантиметров, что означает, что его рост составлял 106-126 сантиметров, возможно, он был подростком. Вместе с тем, исследователи не могли с точностью сказать, оставил след человек или неандерталец.
Поэтому ученые применили технику под названием стимулируемая люминесценция (она позволяет определить, как давно песчинки подвергались воздействию солнечного света), с помощью которой определили, что возраст отпечатка ноги составляет около 29 тысяч лет. Люди в то время еще не достигли Гибралтара, а остров считается последним прибежищем неандертальцев (находки в пещере Горама позволяют предполагать, что неандертальцы могли жить на Гибралтаре около 24 тысячи лет назад).
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Вместе с тем, датировки находок в пещере Горама ставились под сомнение, а одно из недавних исследований показало, что современные люди населяли самую южную точку Пиренейского полуострова, что недалеко от Гибралтара, ранее, чем предполагалось: примерно 43−45 тысяч лет назад. Поэтому существует вероятность, что этот след был оставлен Homo sapiens.
Ученые обнаружили на Гибралтаре след, который может принадлежать одному из последних неандертальцев. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, если предположение исследователей подтвердится, находка станет вторым обнаруженным следом неандертальца.
По мнению исследователей, несколько тысяч лет назад древний гоминид прошел по песку, оставляя следы. Большинство из них исчезло со временем, но один сохранился, поскольку песок окаменел.
Считается, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад. Первый подтвержденный след неандертальца был найден в пещере в Румынии и датируется периодом 62 тысячи лет назад. Возраст же нового следа оценивается в 29 тысяч лет.
Отмечается, что исследователям удалось обнаружить также следы оленя, горного козла, леопарда, зубра и бивень слона. Длина следа правой ноги гоминида составляет 17 сантиметров, что означает, что его рост составлял 106-126 сантиметров, возможно, он был подростком. Вместе с тем, исследователи не могли с точностью сказать, оставил след человек или неандерталец.
Поэтому ученые применили технику под названием стимулируемая люминесценция (она позволяет определить, как давно песчинки подвергались воздействию солнечного света), с помощью которой определили, что возраст отпечатка ноги составляет около 29 тысяч лет. Люди в то время еще не достигли Гибралтара, а остров считается последним прибежищем неандертальцев (находки в пещере Горама позволяют предполагать, что неандертальцы могли жить на Гибралтаре около 24 тысячи лет назад).
Читайте также: В Южной Корее найдены останки пауков со светящимися глазами
Вместе с тем, датировки находок в пещере Горама ставились под сомнение, а одно из недавних исследований показало, что современные люди населяли самую южную точку Пиренейского полуострова, что недалеко от Гибралтара, ранее, чем предполагалось: примерно 43−45 тысяч лет назад. Поэтому существует вероятность, что этот след был оставлен Homo sapiens.
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