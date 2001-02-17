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Станция Хаябуса-2 выстрелит в астероид Рюгу
Станция предпримет попытку сбора образцов астероидного грунта.
Японская космическая станция "Хаябуса-2" 22 февраля выстрелит по астероиду Рюгу пятиграммовой пулей. При следующем пролете мимо астероида, который состоится уже через несколько минут, она попытается собрать частицы грунта, которые поднимутся с поверхности Рюгу, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Попытка сбора образцов астероидного грунта должна была состоятся еще в прошлом году, но была отложена. При проектировании станции исследователи исходили из того, что поверхность астероида покрыта реголитом (каменной пылью). Вместе с тем, когда "Хаябуса-2" прилетела к Рюгу, оказалось, что он усеян мелкими и крупными камнями, а "полян" с реголитом на нем нет.
Попытку обстрела перенесли на 2019 год, а исследователи воссоздали последствия обстрела каменистого грунта. Проведенные испытания включали обстрел таза с камнями, имитирующими поверхность Рюгу. Выяснилось, что установленная на зонде аппаратура скорее всего справится с непредвиденными затруднениями.
Станция "Хаябуса-2" была запущена 3 декабря 2014 года. Ее задача - доставка образцов грунта с астероида Рюгу. По мнению исследователей, изучение химических свойств его вещества позволит ученым судить о составе протосолнечной туманности.
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"Хаябуса-2" будет исследовать астероид примерно 1,5 года, а затем спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. После взятия пробы грунта с поверхности Рюгу станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года.
Японская космическая станция "Хаябуса-2" 22 февраля выстрелит по астероиду Рюгу пятиграммовой пулей. При следующем пролете мимо астероида, который состоится уже через несколько минут, она попытается собрать частицы грунта, которые поднимутся с поверхности Рюгу, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Попытка сбора образцов астероидного грунта должна была состоятся еще в прошлом году, но была отложена. При проектировании станции исследователи исходили из того, что поверхность астероида покрыта реголитом (каменной пылью). Вместе с тем, когда "Хаябуса-2" прилетела к Рюгу, оказалось, что он усеян мелкими и крупными камнями, а "полян" с реголитом на нем нет.
Попытку обстрела перенесли на 2019 год, а исследователи воссоздали последствия обстрела каменистого грунта. Проведенные испытания включали обстрел таза с камнями, имитирующими поверхность Рюгу. Выяснилось, что установленная на зонде аппаратура скорее всего справится с непредвиденными затруднениями.
Станция "Хаябуса-2" была запущена 3 декабря 2014 года. Ее задача - доставка образцов грунта с астероида Рюгу. По мнению исследователей, изучение химических свойств его вещества позволит ученым судить о составе протосолнечной туманности.
Читайте также: Из космоса сняли последствия паводка в Австралии
"Хаябуса-2" будет исследовать астероид примерно 1,5 года, а затем спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. После взятия пробы грунта с поверхности Рюгу станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года.
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