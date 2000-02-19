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NASA пригласит для полета на Марс клоуна
Полет на Марс займет только восемь месяцев в одну сторону.
Для того, чтобы экипаж космического корабля не конфликтовал и находился в хорошем рабочем состоянии, на борту обязательно должен присутствовать комик или клоун. Такое мнение высказал антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Джеффри Джонсон уже четыре года сотрудничает с NASA и занимается изучением работы команды в замкнутом пространстве. Он в течении долгого времени наблюдал, как ведут себя исследователи в группах на Южном полюсе.
По мнению антрополога, для успешного функционирования экипажа в замкнутых условиях, на борту обязательно должен быть человек, который будет выполнять совсем другие социальные роли – лидера, клоуна, комика, рассказчика или миротворца.
"Эти роли неформальные, они появляются в середине группы сами собой. Но интересно то, что, если в группе сложилась правильная комбинация, дела идут хорошо. А если нет, то группа работает очень плохо", - отметил Джонсон.
Он провел наблюдения за четырьмя группами астронавтов, которые провели в симуляторе космического корабля от 30 до 60 дней и считает, что во время первого полета на Марс, который запланирован на 2033 год в команде обязательно должен присутствовать хотя бы один член экипажа, который сможет разрядить обстановку.
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Дело в том, что полет на Марс займет только восемь месяцев в одну сторону и за такой длительный период на борту корабля неизбежно будут происходить конфликты.
"Это люди, которые способны собрать всех вместе, преодолеть разрывы, когда возникнет напряженность, и действительно поднять моральный дух", - объяснил антрополог важность комика в экипаже.
Для того, чтобы экипаж космического корабля не конфликтовал и находился в хорошем рабочем состоянии, на борту обязательно должен присутствовать комик или клоун. Такое мнение высказал антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Джеффри Джонсон уже четыре года сотрудничает с NASA и занимается изучением работы команды в замкнутом пространстве. Он в течении долгого времени наблюдал, как ведут себя исследователи в группах на Южном полюсе.
По мнению антрополога, для успешного функционирования экипажа в замкнутых условиях, на борту обязательно должен быть человек, который будет выполнять совсем другие социальные роли – лидера, клоуна, комика, рассказчика или миротворца.
"Эти роли неформальные, они появляются в середине группы сами собой. Но интересно то, что, если в группе сложилась правильная комбинация, дела идут хорошо. А если нет, то группа работает очень плохо", - отметил Джонсон.
Он провел наблюдения за четырьмя группами астронавтов, которые провели в симуляторе космического корабля от 30 до 60 дней и считает, что во время первого полета на Марс, который запланирован на 2033 год в команде обязательно должен присутствовать хотя бы один член экипажа, который сможет разрядить обстановку.
Читайте также: Названо время первого пилотируемого полета на Марс
Дело в том, что полет на Марс займет только восемь месяцев в одну сторону и за такой длительный период на борту корабля неизбежно будут происходить конфликты.
"Это люди, которые способны собрать всех вместе, преодолеть разрывы, когда возникнет напряженность, и действительно поднять моральный дух", - объяснил антрополог важность комика в экипаже.
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