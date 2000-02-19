Раздел: Невероятное
На земле в Испании образовалась двадцатиметровая яма
Вокруг этого объекта происходит нечто странное.
В провинции Риоха (Испания) находится отверстие внушительных размеров в земле, которое местные жители назвали пещерой. Никто толком не может сказать, когда именно образовалась яма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Последнее время СМИ активно пишут об отверстии, так как около него был замечен НЛО. Некоторые эксперты считают, что инопланетяне использовали «пещеру» в качестве своей базы. Ни один специалист не принялся исследовать яму, которая уходит глубоко под землю.
Длина овального «входа» составляет 20 метров. Летающие тарелки легко могут залететь в пещеру. Не исключено, что именно инопланетяне создали дыру.
Для изучения аномальной точки исследователи установили специальные камеры. Уже в первую ночь им удалось получить запись странных светящихся шаров, которые кружились над входом в пещеру. По словам экспертов, это могли быть орбы – энергетические сущности из другого измерения. Человеческий глаз не может заметить данные объекты, тогда как аппаратуре это под силу.
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Орбы чаще всего появляются именно около подобных провалов. Например, они «облюбовали» Пещеру Ласточек в Мексике. Люди, которые прыгают в подобные дыры и снимают это на видео, часто замечают на записях загадочные огни.
В провинции Риоха (Испания) находится отверстие внушительных размеров в земле, которое местные жители назвали пещерой. Никто толком не может сказать, когда именно образовалась яма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Последнее время СМИ активно пишут об отверстии, так как около него был замечен НЛО. Некоторые эксперты считают, что инопланетяне использовали «пещеру» в качестве своей базы. Ни один специалист не принялся исследовать яму, которая уходит глубоко под землю.
Длина овального «входа» составляет 20 метров. Летающие тарелки легко могут залететь в пещеру. Не исключено, что именно инопланетяне создали дыру.
Для изучения аномальной точки исследователи установили специальные камеры. Уже в первую ночь им удалось получить запись странных светящихся шаров, которые кружились над входом в пещеру. По словам экспертов, это могли быть орбы – энергетические сущности из другого измерения. Человеческий глаз не может заметить данные объекты, тогда как аппаратуре это под силу.
Читайте также: Ученые расшифровали старинное наскальное заклинание
Орбы чаще всего появляются именно около подобных провалов. Например, они «облюбовали» Пещеру Ласточек в Мексике. Люди, которые прыгают в подобные дыры и снимают это на видео, часто замечают на записях загадочные огни.
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