Раздел: Невероятное
Музыку признали средством для повышения уровня IQ
Эксперименты привели ученых к неожиданным результатам.
Предлагаем вам посмотреть интересный видеоролик о влиянии музыки на человека. Конечно, об этом уже много чего сказано, написано и показано, однако данный материал не совсем обычный, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Во-первых, благодаря ему вы узнаете (или освежите в памяти), что собой представляет музыка, как она, преобразуясь, доходит до нашего мозга и что там выполняет. Можно с уверенностью сказать, что для многих это будет настоящим открытием.
В-вторых, небезынтересно узнать следующее. В ходе «музыкального» эксперимента в трех группах людей с одинаковым IQ создали разные условия, благодаря чему одни 15 минут сидели в полной тишине, другие расслаблялись с помощью приятной мелодии, шума моря и так далее, а третьи все это время слушали музыку Моцарта.
Последние за эти 15 минут повысили свой IQ аж на 10 процентов, в то время, как участники двух первых групп не продемонстрировали никаких изменений. Правда, умственный скачок оказался не очень продолжительным – не более получасовым, тем не менее… А почему бы, к примеру, перед экзаменом не послушать Моцарта? Или перед ответственной встречей?
В-третьих, хорошая музыка, как оказалось, быстрее и лучше закрепляет достижения в физических упражнениях, скажем, в спорте, в отработке каких-то производственных приемов и так далее. Причем, в этом случае полученные результаты уже не пропадают так быстро, а сохраняются на длительный срок. А если вы постоянно их подкрепляете? Понимаете, каких поразительных успехов можно добиться, если правильно подобрать музыку для этого…
И наконец, хорошая музыка просто лечит нас (эффект Моцарта), а вот плохая – калечит. Однако тут много противоречивых мнений, а наука однозначно говорит лишь об одном: классическая музыка является лучшим лекарством, а произведения Моцарта – занимают в этом ряду особо почетное место.
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Почему? Этого никто не знает, но достаточно вспомнить, что всеми известный французский актер Жерар Депардьё с детства был заикой, при этом очень хотел стать артистом. Вылечил его один из знатоков музыки и ее влияния на человека. Он давал Жерару слушать Моцарта – каждый день не менее получаса. И будущий великий актер избавился от заикания – навсегда.
Предлагаем вам посмотреть интересный видеоролик о влиянии музыки на человека. Конечно, об этом уже много чего сказано, написано и показано, однако данный материал не совсем обычный, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Во-первых, благодаря ему вы узнаете (или освежите в памяти), что собой представляет музыка, как она, преобразуясь, доходит до нашего мозга и что там выполняет. Можно с уверенностью сказать, что для многих это будет настоящим открытием.
В-вторых, небезынтересно узнать следующее. В ходе «музыкального» эксперимента в трех группах людей с одинаковым IQ создали разные условия, благодаря чему одни 15 минут сидели в полной тишине, другие расслаблялись с помощью приятной мелодии, шума моря и так далее, а третьи все это время слушали музыку Моцарта.
Последние за эти 15 минут повысили свой IQ аж на 10 процентов, в то время, как участники двух первых групп не продемонстрировали никаких изменений. Правда, умственный скачок оказался не очень продолжительным – не более получасовым, тем не менее… А почему бы, к примеру, перед экзаменом не послушать Моцарта? Или перед ответственной встречей?
В-третьих, хорошая музыка, как оказалось, быстрее и лучше закрепляет достижения в физических упражнениях, скажем, в спорте, в отработке каких-то производственных приемов и так далее. Причем, в этом случае полученные результаты уже не пропадают так быстро, а сохраняются на длительный срок. А если вы постоянно их подкрепляете? Понимаете, каких поразительных успехов можно добиться, если правильно подобрать музыку для этого…
И наконец, хорошая музыка просто лечит нас (эффект Моцарта), а вот плохая – калечит. Однако тут много противоречивых мнений, а наука однозначно говорит лишь об одном: классическая музыка является лучшим лекарством, а произведения Моцарта – занимают в этом ряду особо почетное место.
Читайте также: В США создали искусственный интеллект с уникальными свойствами
Почему? Этого никто не знает, но достаточно вспомнить, что всеми известный французский актер Жерар Депардьё с детства был заикой, при этом очень хотел стать артистом. Вылечил его один из знатоков музыки и ее влияния на человека. Он давал Жерару слушать Моцарта – каждый день не менее получаса. И будущий великий актер избавился от заикания – навсегда.
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