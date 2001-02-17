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В Британии появился эксперт по художественной стрижке лошадей
Мэлоди Хэймс выстригает на лошадях настоящие картины.
Грумерами зовут людей, которые стригут собак и кошек, хотя это понятие более широкое и обозначает вообще дизайнерский уход за животным. В этом плане мытье, расчесывание, стрижка и так далее любого домашнего питомца может считаться грумингом, а сам специалист – грумером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Другое дело, что в любой стране, в том числе и в Украине, сегодня легко найти парикмахеров-стилистов собак и кошек, а вот по-настоящему талантливого грумера лошадей - это уже сложнее… Англичанка Мэлоди Хэймс прославилась на весь мир именно как удивительный лошадиный парикмахер-стилист, поскольку не просто облагораживает гриву или хвост лошадки, а может из ее шерсти сделать невероятные узоры, сравнимые с маленьким произведением искусства.
Мэлоди увлекается грумингом с раннего детства, однако сначала это были все-таки кошки, потом собаки, правда, и тогда она уже соприкасалась с лошадиной стрижкой, упражняясь на своем пони. Став взрослой, Хэймс быстро прославилась, причем именно в стрижке лошадей, хотя в основном подвергала обработке хвосты и гривы (пусть и на высшем уровне) этим умным животным.
Но однажды клиент попросил женщину постричь его лошадь как-нибудь необычно – так вот и родилась первая художественная стрижка, которая принесла Мэлоди всеобщее признание и мировую славу (фотографии с этой стрижкой буквально разлетелись по Сети интернет, вызвав настоящий восторг у пользователей).
Теперь у Хэймс нет отбоя от подобных заказов, а ее справедливо называют уже не гумером, а «лошадиным парикмахером» и «лошадиным дизайнером». Более того, попадаются ей и более солидные предложения, например, осенью прошлого года Мэлоди принимала участие в подготовке мероприятия к 100-летию окончания первой мировой войны, где, как известно, кавалерия была ударной силой в военных сражениях, а потому нужно было «оформить» лошадей так, чтобы они соответствовали образу столетней давности.
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В настоящее время Мэлоди Хэймс продолжает делать художественные стрижки лошадям, но не только – она еще обучает этому уникальному искусству других, потому что заказы растут, к тому же нечто подобное люди хотят иметь не только в Туманном Альбионе, но и в других странах мира – приходится готовить и своих, и зарубежных специалистов…
Грумерами зовут людей, которые стригут собак и кошек, хотя это понятие более широкое и обозначает вообще дизайнерский уход за животным. В этом плане мытье, расчесывание, стрижка и так далее любого домашнего питомца может считаться грумингом, а сам специалист – грумером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Другое дело, что в любой стране, в том числе и в Украине, сегодня легко найти парикмахеров-стилистов собак и кошек, а вот по-настоящему талантливого грумера лошадей - это уже сложнее… Англичанка Мэлоди Хэймс прославилась на весь мир именно как удивительный лошадиный парикмахер-стилист, поскольку не просто облагораживает гриву или хвост лошадки, а может из ее шерсти сделать невероятные узоры, сравнимые с маленьким произведением искусства.
Мэлоди увлекается грумингом с раннего детства, однако сначала это были все-таки кошки, потом собаки, правда, и тогда она уже соприкасалась с лошадиной стрижкой, упражняясь на своем пони. Став взрослой, Хэймс быстро прославилась, причем именно в стрижке лошадей, хотя в основном подвергала обработке хвосты и гривы (пусть и на высшем уровне) этим умным животным.
Но однажды клиент попросил женщину постричь его лошадь как-нибудь необычно – так вот и родилась первая художественная стрижка, которая принесла Мэлоди всеобщее признание и мировую славу (фотографии с этой стрижкой буквально разлетелись по Сети интернет, вызвав настоящий восторг у пользователей).
Теперь у Хэймс нет отбоя от подобных заказов, а ее справедливо называют уже не гумером, а «лошадиным парикмахером» и «лошадиным дизайнером». Более того, попадаются ей и более солидные предложения, например, осенью прошлого года Мэлоди принимала участие в подготовке мероприятия к 100-летию окончания первой мировой войны, где, как известно, кавалерия была ударной силой в военных сражениях, а потому нужно было «оформить» лошадей так, чтобы они соответствовали образу столетней давности.
Читайте также: На земле в Испании образовалась двадцатиметровая яма
В настоящее время Мэлоди Хэймс продолжает делать художественные стрижки лошадям, но не только – она еще обучает этому уникальному искусству других, потому что заказы растут, к тому же нечто подобное люди хотят иметь не только в Туманном Альбионе, но и в других странах мира – приходится готовить и своих, и зарубежных специалистов…
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