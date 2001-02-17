Раздел: Невероятное
Китайские ученые запустили грандиозный космический проект
Новая установка будет вырабатывать электроэнергию в космосе и передавать на Землю.
Китайские специалисты приступили к строительству первых секций новой космической электростанции, запуск которой запланирован на ближайшие годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.
Согласно сообщениям, станция будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать её на Землю с помощью микроволновых или лазерных излучателей. Отмечается, что станция будет размещаться на геосинхронной орбите.
Электростанция, вращающаяся вокруг Земли на высоте 36 тысяч километров, может использовать энергию солнечных лучей без помех атмосферы, а также сезонных и ночных потерь.
Строительство космического солнечного завода уже началось в городе Чунцин.
Исследователь из Китайской академии космической технологии Панг Жихао заявил, что космическая солнечная электростанция станет «неисчерпаемым источником чистой энергии для людей». По его словам, такая электростанция будет надежно поставлять энергию в 99% случаев, причем в 6 раз активнее, чем это делают солнечные электростанции на Земле. После запуска космической электростанции электромобили можно будет заряжать в любое время и в любом месте.
Китайские ученые сначала планируют построить и запустить малые и средние солнечные электростанции, которые выведут в стратосферу в период с 2021 по 2025 годы. Следующим шагом станет строительство мощной солнечной электростанции в 2030 году. Если эксперимент с «парящей» электростанцией признают успешным, более крупные электростанции будут запущены к 2050 году и смогут обеспечить значительную часть КНР дешёвой энергией. Попутно на Земле создаётся соответствующая инфраструктура, с помощью которой солнечную энергию будут принимать и хранить.
По словам вице-президента Китайской академии космических технологий Ли Мина, Китай станет первой страной, которая построит космическую солнечную электростанцию, предназначенную для прямого использования.
Однако существуют технические проблемы, которые еще предстоит преодолеть, среди них - вес электростанции, который составит 1000 тонн, что превышает 400 тонн веса Международной космической станции.
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Исследователи также хотят использовать космическую фабрику с роботами и технологию 3D-печати, чтобы построить электростанцию в космосе, избегая необходимости запуска конструкции с Земли.
Китайские специалисты приступили к строительству первых секций новой космической электростанции, запуск которой запланирован на ближайшие годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.
Согласно сообщениям, станция будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать её на Землю с помощью микроволновых или лазерных излучателей. Отмечается, что станция будет размещаться на геосинхронной орбите.
Электростанция, вращающаяся вокруг Земли на высоте 36 тысяч километров, может использовать энергию солнечных лучей без помех атмосферы, а также сезонных и ночных потерь.
Строительство космического солнечного завода уже началось в городе Чунцин.
Исследователь из Китайской академии космической технологии Панг Жихао заявил, что космическая солнечная электростанция станет «неисчерпаемым источником чистой энергии для людей». По его словам, такая электростанция будет надежно поставлять энергию в 99% случаев, причем в 6 раз активнее, чем это делают солнечные электростанции на Земле. После запуска космической электростанции электромобили можно будет заряжать в любое время и в любом месте.
Китайские ученые сначала планируют построить и запустить малые и средние солнечные электростанции, которые выведут в стратосферу в период с 2021 по 2025 годы. Следующим шагом станет строительство мощной солнечной электростанции в 2030 году. Если эксперимент с «парящей» электростанцией признают успешным, более крупные электростанции будут запущены к 2050 году и смогут обеспечить значительную часть КНР дешёвой энергией. Попутно на Земле создаётся соответствующая инфраструктура, с помощью которой солнечную энергию будут принимать и хранить.
По словам вице-президента Китайской академии космических технологий Ли Мина, Китай станет первой страной, которая построит космическую солнечную электростанцию, предназначенную для прямого использования.
Однако существуют технические проблемы, которые еще предстоит преодолеть, среди них - вес электростанции, который составит 1000 тонн, что превышает 400 тонн веса Международной космической станции.
Читайте также: На земле в Испании образовалась двадцатиметровая яма
Исследователи также хотят использовать космическую фабрику с роботами и технологию 3D-печати, чтобы построить электростанцию в космосе, избегая необходимости запуска конструкции с Земли.
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