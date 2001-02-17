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Китай построит солнечную электростанцию в космосе
Орбитальная космическая электростанция поможет уменьшить загрязнение воздуха от выбросов многочисленных наземных станций.
Китай заявил о планах строительства межзвездной электростанции, которая будет вращаться вокруг Земли на высоте 36 000 км.
Китайские ученые планируют построить и запустить малые электростанции в стратосферу в период с 2021 по 2025 год, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
По данным китайской газеты Science and Technology Daily, уже к 2030 году это будет станция мощностью один мегаватт в 2030 году, а до 2050 года на орбите появится установка мощностью один гигаватт.
Без атмосферных помех или потерь солнечного света в ночное время эти космические солнечные станции могли бы стать неисчерпаемым источником чистой энергии. Корпорация Китайской академии космических технологий утверждает, что такая установка могла бы "надежно снабжать энергией 99 процентов времени при шестикратной интенсивности" солнечных установок на Земле.
Китай предлагает преобразовать солнечную энергию в электричество в космосе, прежде чем отправлять обратно на Землю с помощью магнетрона или лазера и подавать в сеть через наземную приемную систему.
Есть, конечно, многочисленные проблемы, связанные с этим научно-фантастическим планом. Такая электростанция будет весить очень много: около 1000 тонн - поэтому вывести оборудование на орбиту будет сложно. Поэтому исследователи рассматривают возможность строительства станции уже в космосе с использованием роботов и 3D-печати.
Кроме того, поскольку собранную космической электростанцией энергию планируется преобразовывать в микроволны для передачи на наземные коллекторы, ученые также хотят изучить вопрос потенциального влияния микроволнового излучения станции на атмосферу и экологию планеты.
Читайте также: Камера на борту МКС засняла летающую тарелку
Ожидается, что орбитальная космическая электростанция поможет уменьшить загрязнение воздуха от выбросов многочисленных наземных станций, работающих на ископаемых видах топлива.
Китай заявил о планах строительства межзвездной электростанции, которая будет вращаться вокруг Земли на высоте 36 000 км.
Китайские ученые планируют построить и запустить малые электростанции в стратосферу в период с 2021 по 2025 год, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
По данным китайской газеты Science and Technology Daily, уже к 2030 году это будет станция мощностью один мегаватт в 2030 году, а до 2050 года на орбите появится установка мощностью один гигаватт.
Без атмосферных помех или потерь солнечного света в ночное время эти космические солнечные станции могли бы стать неисчерпаемым источником чистой энергии. Корпорация Китайской академии космических технологий утверждает, что такая установка могла бы "надежно снабжать энергией 99 процентов времени при шестикратной интенсивности" солнечных установок на Земле.
Китай предлагает преобразовать солнечную энергию в электричество в космосе, прежде чем отправлять обратно на Землю с помощью магнетрона или лазера и подавать в сеть через наземную приемную систему.
Есть, конечно, многочисленные проблемы, связанные с этим научно-фантастическим планом. Такая электростанция будет весить очень много: около 1000 тонн - поэтому вывести оборудование на орбиту будет сложно. Поэтому исследователи рассматривают возможность строительства станции уже в космосе с использованием роботов и 3D-печати.
Кроме того, поскольку собранную космической электростанцией энергию планируется преобразовывать в микроволны для передачи на наземные коллекторы, ученые также хотят изучить вопрос потенциального влияния микроволнового излучения станции на атмосферу и экологию планеты.
Читайте также: Камера на борту МКС засняла летающую тарелку
Ожидается, что орбитальная космическая электростанция поможет уменьшить загрязнение воздуха от выбросов многочисленных наземных станций, работающих на ископаемых видах топлива.
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