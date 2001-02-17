Раздел: Невероятное
Глобальное потепление впервые «убило» целый вид животных
Редкий вид крыс, живших на песчаном острове Большого Барьерного рифа официально признан вымершим.
В Австралии появилась "первая жертва" глобального потепления. Оно стало причиной вымирания целого вида. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Австралийская рифовая крыса была обнаружена в 1845 году и до начала 2019 числилась среди видов, которым угрожает вымирание.
В понедельник, 18 февраля, рифовая мозаичнохвостая крыса была признана вымершим видом. Ни одного представителя этого вида не было замечено с 2009 года.
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Таким образом, австралийская крыса стала первым млекопитающим, вымершим из-за глобального потепление. Ученые уверены, что именно оно спровоцировало гибель целого вида.
В Австралии появилась "первая жертва" глобального потепления. Оно стало причиной вымирания целого вида. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Австралийская рифовая крыса была обнаружена в 1845 году и до начала 2019 числилась среди видов, которым угрожает вымирание.
В понедельник, 18 февраля, рифовая мозаичнохвостая крыса была признана вымершим видом. Ни одного представителя этого вида не было замечено с 2009 года.
Читайте также: Гигантский звездный поток долгое время был скрыт от астрономов
Таким образом, австралийская крыса стала первым млекопитающим, вымершим из-за глобального потепление. Ученые уверены, что именно оно спровоцировало гибель целого вида.
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