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Глобальное потепление впервые «убило» целый вид животных

Глобальное потепление впервые «убило» целый вид животныхРедкий вид крыс, живших на песчаном острове Большого Барьерного рифа официально признан вымершим.

В Австралии появилась "первая жертва" глобального потепления. Оно стало причиной вымирания целого вида. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Австралийская рифовая крыса была обнаружена в 1845 году и до начала 2019 числилась среди видов, которым угрожает вымирание.

В понедельник, 18 февраля, рифовая мозаичнохвостая крыса была признана вымершим видом. Ни одного представителя этого вида не было замечено с 2009 года.

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Таким образом, австралийская крыса стала первым млекопитающим, вымершим из-за глобального потепление. Ученые уверены, что именно оно спровоцировало гибель целого вида.
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 Теги: глобальное потепление

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Сегодня, 18:25 » Автор: Богдан Процив
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