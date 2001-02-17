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Ученые анонсировали взрыв сверхновой звезды
Обычно такие явления случаются раз в 10 лет.
Американский астроном помог обнаружить огромные остатки, вращающиеся по орбите взрывающейся звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Аллен Шафтер вместе с Мартином Хенце и английской командой астрофизиков заинтересовались новой в располагающейся рядом галактике потому, что она извергается чаще, чем какая-либо другая науке система. Звезда M31N 2008-12a располагается в Туманности Андромеды.
О ее существовании астрофизикам стало известно в 2008 году. Звезда представляет собой белый карлик - сгоревший остаток мертвой звезды. «Когда мы впервые обнаружили, что M31N 2008-12a извергается каждый год, это нас сильно удивило», – сообщил Шафтер.
Очень частые вспышки привели к появлению остатка, который окружает звезду. Благодаря космическому телескопу НАСА Hubble ученые подтвердили связь между остатками и новой, а также определили химическую составляющую ее оболочек.
Читайте также: Зафиксировано необъяснимое поведение сверхновой после взрыва
Это означает, что сейчас звезда приближается к завершительному периоду своего существования, после чего она взорвется, как сверхновая типа Ia. Данное явление позволит увеличить звезде свою яркость на 4-8 порядков с весьма медленным потуханием вспышки.
Американский астроном помог обнаружить огромные остатки, вращающиеся по орбите взрывающейся звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Аллен Шафтер вместе с Мартином Хенце и английской командой астрофизиков заинтересовались новой в располагающейся рядом галактике потому, что она извергается чаще, чем какая-либо другая науке система. Звезда M31N 2008-12a располагается в Туманности Андромеды.
О ее существовании астрофизикам стало известно в 2008 году. Звезда представляет собой белый карлик - сгоревший остаток мертвой звезды. «Когда мы впервые обнаружили, что M31N 2008-12a извергается каждый год, это нас сильно удивило», – сообщил Шафтер.
Очень частые вспышки привели к появлению остатка, который окружает звезду. Благодаря космическому телескопу НАСА Hubble ученые подтвердили связь между остатками и новой, а также определили химическую составляющую ее оболочек.
Читайте также: Зафиксировано необъяснимое поведение сверхновой после взрыва
Это означает, что сейчас звезда приближается к завершительному периоду своего существования, после чего она взорвется, как сверхновая типа Ia. Данное явление позволит увеличить звезде свою яркость на 4-8 порядков с весьма медленным потуханием вспышки.
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