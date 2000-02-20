Раздел: Невероятное
Ясновидящий из США назвал дату конца света
По словам провидца, катастрофу будет трудно предотвратить.
Североамериканский провидец Аристилл (Aristyllus), взявший такой псевдоним, по всей видимости, в честь древнегреческого астронома Аристилла Самосского, сделал весьма громкое заявление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Загадочный прорицатель, отказывающийся раскрывать мировой общественности свою личность и делающий предсказания исключительно в Интернете, успешно предрек в свое время победу Дональда Трампа на президентских выборах США, начало выхода Великобритании из Европейского союза, разрушительные землетрясение и цунами на острове Сулавеси в 2018 году, а также множество других значимых событий.
Теперь самоназванный ясновидящий решил поведать нам самое важное: когда наступит конец света, которого, кстати, обещают миру всевозможные оракулы с завидной периодичностью. По этой причине люди не особо верят в предсказания очередного Апокалипсиса, однако отчего-то с удовольствием «проглатывают» данную информацию. И лишать их такой радости с нашей стороны было бы просто непорядочно.
Согласно словам Аристилла, человечество исчезнет 10 июня 2307 года, то есть через 288 лет. Таким образом, если это правда, никто из нас, ныне здравствующих, не доживет до роковой даты. Провидец утверждает, будто четко увидел эту сцену в вещем сне. Мол, мир молниеносно погрузится во тьму, и люди разом погибнут. При этом какова будет причина Апокалипсиса, прорицатель не в состоянии сказать. Может, всему виной станет ядерная война, глобальная техногенная катастрофа или падение на Землю крупного метеорита.
Как бы то ни было, ясновидящий предупреждает, что грядущую катастрофу вряд ли удастся предотвратить, поэтому человечеству стоит наслаждаться тем временем, что у него осталось. Ведь 288 лет – это совсем немного. Тем более, если верить в реинкарнацию, то все мы можем застать это роковое для человечества событие.
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Разумеется, многие пользователи Всемирной паутины отнеслись к словам анонимного ясновидящего скептически. Дескать, легко делать предсказания на то время, когда тебя уже не будет в живых: если оно не сбудется, спрашивать уже будет не с кого. Словно в случае несбывшихся предсказаний сегодняшнего времени, например, самое громкое 2012 года, было с кого спросить и что-то потребовать в качестве компенсации за страх?..
Североамериканский провидец Аристилл (Aristyllus), взявший такой псевдоним, по всей видимости, в честь древнегреческого астронома Аристилла Самосского, сделал весьма громкое заявление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Загадочный прорицатель, отказывающийся раскрывать мировой общественности свою личность и делающий предсказания исключительно в Интернете, успешно предрек в свое время победу Дональда Трампа на президентских выборах США, начало выхода Великобритании из Европейского союза, разрушительные землетрясение и цунами на острове Сулавеси в 2018 году, а также множество других значимых событий.
Теперь самоназванный ясновидящий решил поведать нам самое важное: когда наступит конец света, которого, кстати, обещают миру всевозможные оракулы с завидной периодичностью. По этой причине люди не особо верят в предсказания очередного Апокалипсиса, однако отчего-то с удовольствием «проглатывают» данную информацию. И лишать их такой радости с нашей стороны было бы просто непорядочно.
Согласно словам Аристилла, человечество исчезнет 10 июня 2307 года, то есть через 288 лет. Таким образом, если это правда, никто из нас, ныне здравствующих, не доживет до роковой даты. Провидец утверждает, будто четко увидел эту сцену в вещем сне. Мол, мир молниеносно погрузится во тьму, и люди разом погибнут. При этом какова будет причина Апокалипсиса, прорицатель не в состоянии сказать. Может, всему виной станет ядерная война, глобальная техногенная катастрофа или падение на Землю крупного метеорита.
Как бы то ни было, ясновидящий предупреждает, что грядущую катастрофу вряд ли удастся предотвратить, поэтому человечеству стоит наслаждаться тем временем, что у него осталось. Ведь 288 лет – это совсем немного. Тем более, если верить в реинкарнацию, то все мы можем застать это роковое для человечества событие.
Читайте также: Китайские ученые запустили грандиозный космический проект
Разумеется, многие пользователи Всемирной паутины отнеслись к словам анонимного ясновидящего скептически. Дескать, легко делать предсказания на то время, когда тебя уже не будет в живых: если оно не сбудется, спрашивать уже будет не с кого. Словно в случае несбывшихся предсказаний сегодняшнего времени, например, самое громкое 2012 года, было с кого спросить и что-то потребовать в качестве компенсации за страх?..
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