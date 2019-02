Ученые рассказали о возможности взлома человеческих воспоминаний

Представьте возможность прокручивать свои воспоминания, например, как ленту в Instagram, создавая резервные копии самых дорогих. А теперь – антиутопическую версию того же будущего, в которой хакеры похищают эти воспоминания и угрожают стереть их, если вы не заплатите выкуп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA Это может показаться надуманным, но такая реальность возможна куда больше, чем вы предполагаете.Достижения в области нейротехнологий приблизили нас к расширению и совершенствованию наших воспоминаний, и через несколько десятилетий мы смогли бы манипулировать, декодировать и переписывать их.Технологии, лежащие в основе этих разработок - мозговые имплантаты. Они обеспечивают глубокую стимуляцию головного мозга (DBS) для лечения широкого спектра заболеваний, таких как тремор, болезнь Паркинсона и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), а также могут контролировать диабет и ожирение.Технологию исследуют для лечения депрессии, деменции, синдрома Туретта и других психических состояний. Пока на ранних стадиях – изучение, как избавиться от расстройства памяти, вызванным, например, травмирующими событиями.У Управления перспективными исследовательскими проектами Министерства обороны США (DARPA) есть программа по разработке и тестированию "беспроводного, полностью имплантируемого нейронного интерфейса", чтобы помочь восстановить потерю памяти у солдат, пострадавших от черепно-мозговой травмы."Я не удивлюсь, если в ближайшие 10 лет появится коммерчески доступный имплантат памяти - мы говорим об этом временном интервале", - заявил исследователь кафедры хирургических наук Наффилда в Оксфордском университете Лори Пикрофт.Через 20 лет технология может развиться настолько, чтобы позволить нам захватывать сигналы, которые формируют наши воспоминания, стимулируют их и возвращают в мозг. К середине столетия мы получим более обширный контроль со способностью манипулировать воспоминаниями."Последствия попадания контроля в чужие руки могут быть очень серьезными", - считает Пикрофт.Представьте, что хакер взломал нейростимулятор пациента с болезнью Паркинсона и изменил в настройки. Это может повлиять на его мысли и поведение, или даже вызвать временный паралич. Хакер также может угрожать стереть или перезаписать чьи-либо воспоминания, если ему не заплатят деньги - возможно, через даркнет.Если ученые успешно расшифруют нейронные сигналы наших воспоминаний, то сценарии бесконечны. Подумайте о том, какую ценную информацию могли получить иностранные хакеры, например, взломав серверы ветеранской больницы в Вашингтоне.В ходе эксперимента 2012 года исследователям из Оксфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли удалось выяснить такую информацию, как банковские карты и PIN-коды, просто изучая мозговые волны людей.""Взлом" мозга и злонамеренное изменение памяти создают множество проблем для безопасности - некоторые совершенно новые и уникальные", - прокомментировал исследователь "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов."Лаборатория Касперского" и Оксфордский университет совместно работают над проектом, чтобы сопоставить потенциальные угрозы и способы атаки, связанные с новыми технологиями."Даже на сегодняшнем уровне развития - который является более продвинутым, чем многие думают - существует четкое противоречие между безопасностью и сохранностью пациента", - говорится в докладе "The Memory Market: Preparing for a future where cyberthreats target your past"."Если мы примем, что эта технология будет существовать, то сможем изменить поведение людей. Если они будут вести себя не так, как мы этого хотим - остановим их, стимулируя ту часть мозга, которая вызывает плохие эмоции", - поделился Галов."Не исключено, что мозговые имплантаты, улучшающие память, могут стать реальностью в будущем. Модификация памяти? Это больше похоже на спекуляцию, чем на факт", - прокомментировала сотрудник отдела политики здравоохранения Future of Privacy Forum Карсон Мартинес. – "Хотя угроза "взлома" мозга неизбежна, важно, чтобы мы работали над ее предотвращением. Даже сама идея может снизить доверие пациентов к медицинским устройствам, подключенным к сети".Взлом подключенных медицинских устройств не является новой угрозой. В 2017 году власти США отозвали 465 000 кардиостимуляторов, считая их уязвимыми для атак кибербезопасности.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что злоумышленники могут вмешиваться в работу устройств, изменяя частоту сердцебиения или разряжать батареи, повышая риск смерти пациента."Поскольку медицинские устройства становятся все более взаимосвязанными через Интернет, сети больниц и смартфоны, существует повышенный риск эксплуатации уязвимостей кибербезопасности, некоторые из которых могут повлиять на работу медицинского устройства", - сообщили в FDA.Это является проблемой для многих областей медицины, и в "Лаборатории Касперского" считают, что в будущем все устройства будут подключаться и удаленно контролироваться машиной. Врачей будут вызывать только в чрезвычайных ситуациях.К счастью, усиление кибербезопасности на ранних этапах проектирования и планирования устройств может снизить большинство рисков."Шифрование, идентификация и управление доступом, исправление и обновление безопасности будут иметь жизненно важное значение для обеспечения защищенности этих устройств и поддержания доверия пациентов к ним", - заявила Мартинес.Галов считает, что клиницисты и пациенты должны быть обучены тому, как принимать меры предосторожности, также важно установить надежные пароли.