Раздел: Невероятное
Ученые открыли уникальные свойства генома белой акулы
В будущем открытие может принести немало пользы людям.
Большие белые акулы могут спасти человеческие жизни благодаря их необычному геному, обнаружили ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Международная команда опубликовала первый полный геном большой белой акулы: транскрипт ее генетического кода, включая гены, выполняют определенную специфическую функцию, и ДНК с еще не исследованной ролью.
Это своеобразное «пособие» того, как создать один из самых эффективных хищников в природе, свидетельствует о том, что эволюция имеет «хорошо настроенные» гены для восстановления вредных мутаций.
Гены большой белой акулы позволяют ей быстро заживить раны после нападений, которые были бы смертельными для людей.
Информация о ДНК акул может быть потенциально полезной для борьбы с раковыми и возрастными заболеваниями, а также улучшить методы лечения заживления ран у людей.
Читайте также: Вымирание мегалодона связали с появление белой акулы
Первоначальные выводы о геноме большой белой акулы, который на 50% больше, чем генетический код человека, были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Science» в понедельник.
Большие белые акулы могут спасти человеческие жизни благодаря их необычному геному, обнаружили ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Международная команда опубликовала первый полный геном большой белой акулы: транскрипт ее генетического кода, включая гены, выполняют определенную специфическую функцию, и ДНК с еще не исследованной ролью.
Это своеобразное «пособие» того, как создать один из самых эффективных хищников в природе, свидетельствует о том, что эволюция имеет «хорошо настроенные» гены для восстановления вредных мутаций.
Гены большой белой акулы позволяют ей быстро заживить раны после нападений, которые были бы смертельными для людей.
Информация о ДНК акул может быть потенциально полезной для борьбы с раковыми и возрастными заболеваниями, а также улучшить методы лечения заживления ран у людей.
Читайте также: Вымирание мегалодона связали с появление белой акулы
Первоначальные выводы о геноме большой белой акулы, который на 50% больше, чем генетический код человека, были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Science» в понедельник.
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