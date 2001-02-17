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В США испытали препарат, замедляющий старение
Это первые такие испытания на людях.
Эксперты определили, что с возрастом большинство клеток умирает, однако остаются те, которые продолжают генерировать химические процессы без возможности делиться. Эти клетки могут как раз производить вещества, участвующие в старении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По мнению ученых, в частности Николаса Муси из Техасского университета в Остине, удаление подобных клеток поможет предотвратить развитие возрастных заболеваний и замедлить процесс старения.
Чтобы доказать эту теорию, к исследованию были привлечены четырнадцать пожилых людей, страдающих идиопатическим легочным фиброзом. На протяжении 3-х недель люди принимали препараты от лейкемии дезатиниб и добавку кварцетин. По окончании эксперимента все «пациенты» были в состоянии преодолевать пеша большее расстояние, чем ранее. Примечательно, что никаких серьезных побочных эффектов выявлено не было.
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Пока что нельзя точно сказать, что комбинация средств является эффективной. Ученым придется провести ещё множество экспериментов. На данный момент специалисты изучают реакцию 20-ти людей с хроническим заболеванием почек и 15-ти граждан с лёгочными болезнями.
Эксперты определили, что с возрастом большинство клеток умирает, однако остаются те, которые продолжают генерировать химические процессы без возможности делиться. Эти клетки могут как раз производить вещества, участвующие в старении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По мнению ученых, в частности Николаса Муси из Техасского университета в Остине, удаление подобных клеток поможет предотвратить развитие возрастных заболеваний и замедлить процесс старения.
Чтобы доказать эту теорию, к исследованию были привлечены четырнадцать пожилых людей, страдающих идиопатическим легочным фиброзом. На протяжении 3-х недель люди принимали препараты от лейкемии дезатиниб и добавку кварцетин. По окончании эксперимента все «пациенты» были в состоянии преодолевать пеша большее расстояние, чем ранее. Примечательно, что никаких серьезных побочных эффектов выявлено не было.
Читайте также: Ученые открыли уникальные свойства генома белой акулы
Пока что нельзя точно сказать, что комбинация средств является эффективной. Ученым придется провести ещё множество экспериментов. На данный момент специалисты изучают реакцию 20-ти людей с хроническим заболеванием почек и 15-ти граждан с лёгочными болезнями.
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