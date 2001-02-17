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Раздел: Невероятное  
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Стало известно, откуда добывали монолиты для постройки Стоунхенджа

Стало известно, откуда добывали монолиты для постройки СтоунхенджаУченые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа.

Группа археологов из ряда ведущих вузов Британии и США установила, где находится карьер, который в прошлом служил источником монолитов для постройки Стоунхэнджа. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Специалисты пришли к выводу, что месторождение представляет собой сформированные естественным образом колонны долерита. Их было легко выдолбить из скалы, в отличие от обелиска и блоков в Древнем Египте. Для этого использовались клинья, которые загоняли в промежутках между блоками.

После этого необработанные монолиты опускали на земляные и каменные платформы, которые также служили погрузочными площадками. Чтобы избежать случайного повреждения долеритовых колонн, использовались клинья, изготовленные из относительно мягкого аргиллита.

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Ориентировочное время использования месторождения показало, что это около трех тысяч лет до нашей эры. Эти сроки совпадают с датировкой Стоунхэнджа.
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 Теги: Стоунхендж, тайна

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Сегодня, 09:47 » Автор: Богдан Процив
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