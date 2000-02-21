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Ученые рассказали о ментальной карте животных
Гиппокамп и височная доля могут активироваться во время передвижения по ментальной карте.
В рот грызунам вливали жидкость с яркими вкусами или безвкусную воду и внимательно наблюдали за активацией их нейронов. Ученые определили, что у крыс есть нейроны, которые создают ментальную карту вкусов. Ранее специалисты выявили «систему навигации» мозга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Они доказали, что гиппокамп и височная доля могут активироваться во время передвижения по ментальной карте. Для данного исследования ученые внедрили в гиппокамп крыс микроэлектроды и дали им возможность для исследования клетки.
В некоторых местах прямо в рот грызунам вливали жидкость с яркими вкусами или безвкусную воду и внимательно наблюдали за активацией их нейронов. Так они смогли определить, что именно эти нейроны исполнили роль «нейронов места» и реагировали на вкус. Более того, эти клетки выполнили двойную задачу, ведь их активация происходила только в конкретном месте, когда крыса могла ощутить определенный вкус.
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Такая ментальная карта помогает животным в поисках пищи, если они захотят найти что-то определенное. На обычный поиск еды для удовлетворения потребностей они никак не влияют, а лишь занимаются оцениванием вкуса и аромата для конкретного поиска, если крысы хотят чего-то «вкусненького».
В рот грызунам вливали жидкость с яркими вкусами или безвкусную воду и внимательно наблюдали за активацией их нейронов. Ученые определили, что у крыс есть нейроны, которые создают ментальную карту вкусов. Ранее специалисты выявили «систему навигации» мозга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Они доказали, что гиппокамп и височная доля могут активироваться во время передвижения по ментальной карте. Для данного исследования ученые внедрили в гиппокамп крыс микроэлектроды и дали им возможность для исследования клетки.
В некоторых местах прямо в рот грызунам вливали жидкость с яркими вкусами или безвкусную воду и внимательно наблюдали за активацией их нейронов. Так они смогли определить, что именно эти нейроны исполнили роль «нейронов места» и реагировали на вкус. Более того, эти клетки выполнили двойную задачу, ведь их активация происходила только в конкретном месте, когда крыса могла ощутить определенный вкус.
Читайте также: Ученые рассказали о проблемах размножения людей в космосе
Такая ментальная карта помогает животным в поисках пищи, если они захотят найти что-то определенное. На обычный поиск еды для удовлетворения потребностей они никак не влияют, а лишь занимаются оцениванием вкуса и аромата для конкретного поиска, если крысы хотят чего-то «вкусненького».
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