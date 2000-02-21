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Следы пластика нашли в арктических высотах

Следы пластика нашли в арктических высотах Находка удивила исследователей.

Загрязнение планеты идёт полным ходом, к сожалению. Ученые обнаружили в Арктике следы химических веществ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, в яйцах птиц глупышей, которые взяли работники Канадской службы по охране дикой природы на острове Принца Леопольда (регион Нунавут), были найдены фталаты. Это вещества, которые входят в состав пластика.

Скорее всего, куски пластика попали в организм птиц вместе с пищей во время охоты. Затем химические вещества перешли в кровоток, а оттуда уже в формирующиеся яйца. Ученые давно признали фталаты опасными веществами, способными разрушить гормональную систему и стать причиной мутаций. Из-за них у живых существ может также нарушиться метаболизм или наблюдаться бесплодие.

На сегодняшний день фталаты запрещены на производстве игрушек. От них пытаются отказаться повсеместно, но, видимо, безрезультатно. Ученые посчитали, что примерно 90% птиц регулярно проглатывают пластик. Для очищения планеты полностью отказаться от этого материала надо к 2030 году, но эта задумка вряд ли реализуется.

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Как пластик очутился в Арктике – остается загадкой.
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 Теги: пластик, загрязнение

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