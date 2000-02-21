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Раздел: Невероятное  
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Ученые объяснили, как будет меняться климат Земли

Ученые объяснили, как будет меняться климат Земли Последствия глобального потепления будут видны в ближайшие десятилетия.

Уже к концу этого столетия произойдут кардинальные изменения в климате. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Глобальное потепление приведет к тому, что летние сезоны станут невыносимо жаркими и, к тому же, безветренными. Как итог – воздушные массы не будут перемешиваться, взвешенные частицы смога останутся над городами.

Циклоны ослабеют, поэтому мощные грозы, ливни и бури будут случаться чаще. Увеличение температуры воздуха на каждый дополнительный градус приведет к возрастанию смертности на 5%.

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Пока что эксперты не имеют плана спасения. Не исключено, что население планеты резко сократится. Впрочем, именно это предвещают некоторые специалисты и ясновидящие.
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 Теги: потепление, климат

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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