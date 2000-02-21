Раздел: Невероятное
Ученые объяснили, как будет меняться климат Земли
Последствия глобального потепления будут видны в ближайшие десятилетия.
Уже к концу этого столетия произойдут кардинальные изменения в климате. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Глобальное потепление приведет к тому, что летние сезоны станут невыносимо жаркими и, к тому же, безветренными. Как итог – воздушные массы не будут перемешиваться, взвешенные частицы смога останутся над городами.
Циклоны ослабеют, поэтому мощные грозы, ливни и бури будут случаться чаще. Увеличение температуры воздуха на каждый дополнительный градус приведет к возрастанию смертности на 5%.
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Пока что эксперты не имеют плана спасения. Не исключено, что население планеты резко сократится. Впрочем, именно это предвещают некоторые специалисты и ясновидящие.
Уже к концу этого столетия произойдут кардинальные изменения в климате. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Глобальное потепление приведет к тому, что летние сезоны станут невыносимо жаркими и, к тому же, безветренными. Как итог – воздушные массы не будут перемешиваться, взвешенные частицы смога останутся над городами.
Циклоны ослабеют, поэтому мощные грозы, ливни и бури будут случаться чаще. Увеличение температуры воздуха на каждый дополнительный градус приведет к возрастанию смертности на 5%.
Читайте также: Раскрыта тайна гробницы Тутанхамона
Пока что эксперты не имеют плана спасения. Не исключено, что население планеты резко сократится. Впрочем, именно это предвещают некоторые специалисты и ясновидящие.
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