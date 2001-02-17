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Раздел: Невероятное  
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Зонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду для посадки

Зонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду для посадки Космическому аппарату потребовалось около четырех лет для приближения к объекту.

Зонд «Хаябуса-2» под контролем японских ученых начнет маневры для посадки на астероид Рюгу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.

Сообщается, что оборудование было запущено в космос в 2014 году. К месту назначения аппарат приблизился летом 2018 года, преодолев около трехсот миллионов километров.

Представители японского агентства по освоению аэрокосмического пространства отметили, что ранее посадка планировалась в октябре минувшего года. Ее пришлось перенести из-за получения новой информации о поверхности астероида. В частности, специалисты выявили ее бугристость

Старт снижения произошел в восемь утра четверга, 21 февраля, по японскому времени. По всемирному времени оно началось около 23:00 - часа ночи пятницы в Киеве. Для сближения с поверхностью необходимо, как предполагается, двадцать четыре часа.

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Стоит отметить, орбита Рюгу проходит через орбиты Земли и Марса.
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 Теги: Хаябуса-2, астероид

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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