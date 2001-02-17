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Раздел: Невероятное  
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Британка нашла неожиданное применение коже со своей ампутированной ноги

Британка нашла неожиданное применение коже со своей ампутированной ноги Женщина заказала пошив сумки из собственной кожи.

Каждый раз, когда кажется, что видел все и более ничто не способно тебя напугать или удивить, появляется новый случай, от которого у тебя бегут мурашки по коже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

55-летняя жительница Манчестера по имени Джоан много лет страдает от заболевания вен и артерий, из-за чего ее левую ногу скоро будут ампутировать.

При этом она уже придумала крайне оригинальную идею, каким образом она сможет сохранить память о своей ноге.

Недавно интернет-брэнд "Sewport" получил письмо от этой женщины, в котором она просит их пошить для нее на заказ сумку, часть которой будет сделана из кожи с ее ампутированной ноги.

Она даже приложила рисунки того, как именно должна выглядеть сумка и где должна находиться кожа. Также она написала, что у нее отложено 3000 фунтов и она надеется, что этого хватит.

Менеджер брэнда связался с женщиной и выяснил у нее, что эта идея пришла в ее голову когда она прочитала историю другой женщины, сделавшей платье из волос ее покойной матери.

"После этого мы решили "Кто мы такие, чтобы осуждать подобное?" и стали искать подходящего мастера, который имел бы опыт работы с кожей и не отказался бы выделать кожу человека. Мы нашли его и общая стоимость вполне может уложиться в 3000 фунтов", - пишет представитель "Sewport".

Женщина не имела ничего против публикации ее письма, но попросила сохранить ее фамилию в тайне.

"Я знаю, что все это немного странно и вероятно неприятно, и некоторые могут подумать, что я сошла с ума. Но это моя нога, и я не могу принять мысль о том, что она просто будет гнить где-то. Это часть меня и я хочу сохранить ее".

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Также Джоан в конце написала, что ее семья тоже не слишком довольна этой идее.

Британка нашла неожиданное применение коже со своей ампутированной ноги
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 Теги: кожа, сумка

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