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Британка нашла неожиданное применение коже со своей ампутированной ноги
Женщина заказала пошив сумки из собственной кожи.
Каждый раз, когда кажется, что видел все и более ничто не способно тебя напугать или удивить, появляется новый случай, от которого у тебя бегут мурашки по коже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
55-летняя жительница Манчестера по имени Джоан много лет страдает от заболевания вен и артерий, из-за чего ее левую ногу скоро будут ампутировать.
При этом она уже придумала крайне оригинальную идею, каким образом она сможет сохранить память о своей ноге.
Недавно интернет-брэнд "Sewport" получил письмо от этой женщины, в котором она просит их пошить для нее на заказ сумку, часть которой будет сделана из кожи с ее ампутированной ноги.
Она даже приложила рисунки того, как именно должна выглядеть сумка и где должна находиться кожа. Также она написала, что у нее отложено 3000 фунтов и она надеется, что этого хватит.
Менеджер брэнда связался с женщиной и выяснил у нее, что эта идея пришла в ее голову когда она прочитала историю другой женщины, сделавшей платье из волос ее покойной матери.
"После этого мы решили "Кто мы такие, чтобы осуждать подобное?" и стали искать подходящего мастера, который имел бы опыт работы с кожей и не отказался бы выделать кожу человека. Мы нашли его и общая стоимость вполне может уложиться в 3000 фунтов", - пишет представитель "Sewport".
Женщина не имела ничего против публикации ее письма, но попросила сохранить ее фамилию в тайне.
"Я знаю, что все это немного странно и вероятно неприятно, и некоторые могут подумать, что я сошла с ума. Но это моя нога, и я не могу принять мысль о том, что она просто будет гнить где-то. Это часть меня и я хочу сохранить ее".
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Также Джоан в конце написала, что ее семья тоже не слишком довольна этой идее.
Каждый раз, когда кажется, что видел все и более ничто не способно тебя напугать или удивить, появляется новый случай, от которого у тебя бегут мурашки по коже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
55-летняя жительница Манчестера по имени Джоан много лет страдает от заболевания вен и артерий, из-за чего ее левую ногу скоро будут ампутировать.
При этом она уже придумала крайне оригинальную идею, каким образом она сможет сохранить память о своей ноге.
Недавно интернет-брэнд "Sewport" получил письмо от этой женщины, в котором она просит их пошить для нее на заказ сумку, часть которой будет сделана из кожи с ее ампутированной ноги.
Она даже приложила рисунки того, как именно должна выглядеть сумка и где должна находиться кожа. Также она написала, что у нее отложено 3000 фунтов и она надеется, что этого хватит.
Менеджер брэнда связался с женщиной и выяснил у нее, что эта идея пришла в ее голову когда она прочитала историю другой женщины, сделавшей платье из волос ее покойной матери.
"После этого мы решили "Кто мы такие, чтобы осуждать подобное?" и стали искать подходящего мастера, который имел бы опыт работы с кожей и не отказался бы выделать кожу человека. Мы нашли его и общая стоимость вполне может уложиться в 3000 фунтов", - пишет представитель "Sewport".
Женщина не имела ничего против публикации ее письма, но попросила сохранить ее фамилию в тайне.
"Я знаю, что все это немного странно и вероятно неприятно, и некоторые могут подумать, что я сошла с ума. Но это моя нога, и я не могу принять мысль о том, что она просто будет гнить где-то. Это часть меня и я хочу сохранить ее".
Читайте также: Ученые объяснили, как будет меняться климат Земли
Также Джоан в конце написала, что ее семья тоже не слишком довольна этой идее.
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