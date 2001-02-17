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Ученые узнали зачем зебрам полоски
Ученые опровергли распространенное мнение о том, что полоски помогают животным маскироваться.
В Бристольском университете Великобритании ученые выдвинули новую версию о полосах у зебры. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Специалисты провели ряд экспериментов, которые опровергают две самые распространенные теории о необходимости полос у зебр. Ученые предполагали, что это либо часть маскировки, либо способ охлаждения организма.
Британские ученые утверждают, что полоски у зебр существуют тля того, чтобы спасать животных от насекомых.
Исследователи проанализировали поведение слепней и мух возле зебр и лошадей. Для чистоты эксперимента часть коней нарядили в "полосатые пальто" и обработали секретом зебр для соответствия запахов.
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Оказалось, что из-за полос слепни не способны рассчитать правильное расстояние до тела зебры и ее скорость. Это не позволяет больше части насекомым приземлится на зебру и укусить ее.
В Бристольском университете Великобритании ученые выдвинули новую версию о полосах у зебры. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Специалисты провели ряд экспериментов, которые опровергают две самые распространенные теории о необходимости полос у зебр. Ученые предполагали, что это либо часть маскировки, либо способ охлаждения организма.
Британские ученые утверждают, что полоски у зебр существуют тля того, чтобы спасать животных от насекомых.
Исследователи проанализировали поведение слепней и мух возле зебр и лошадей. Для чистоты эксперимента часть коней нарядили в "полосатые пальто" и обработали секретом зебр для соответствия запахов.
Читайте также: Астрономы сообщили об открытии нового спутника Нептуна
Оказалось, что из-за полос слепни не способны рассчитать правильное расстояние до тела зебры и ее скорость. Это не позволяет больше части насекомым приземлится на зебру и укусить ее.
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