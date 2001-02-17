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Раздел: Невероятное  
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Новый спутник Нептуна получил название

Новый спутник Нептуна получил названиеНептун был открыт немецким астрономом Иоганном Галле.

Четырнадцатый спутник газового гиганта Нептуна, открытый в 2013 году с помощью телескопа Hubble, назван в честь Гиппокампа - древнегреческой мифологической морской лошади с рыбьим хвостом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как предполагают американские исследователи, Гиппокамп - обломок Протея, второго по размерам спутника Нептуна. Он образовался в результате столкновения Протея с кометой несколько миллиардов лет назад.

Гиппокамп - самая маленькая луна Нептуна: ее диаметр равен всего 34 км. Спутник находится на расстоянии 12 тыс. км от планеты, период обращения вокруг нее составляет около 23 часов.

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Нептун был открыт немецким астрономом Иоганном Галле в 1846 году, тогда же обнаружили его крупнейший спутник Тритон. В 1949 году ученые заметили второй спутник - Нереиду. В 1989 году с помощью американского космического аппарата Voyager 2 мир узнал о существовании еще шести лун Нептуна, названных Протей, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса, Наяда. С 2002 по 2003 год было открыто пять других спутников - Галимеда, Сао, Лаомедея, Несо и Псамафа.

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 Теги: Нептун, спутник

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Сегодня, 20:52 » Автор: Эдгар Букмирза
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