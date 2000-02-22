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В Австралии камера зафиксировала загадочный светящийся объект
Камера видеонаблюдения засняла загадочный светящийся диск во время грозы
Отделение полиции австралийского города Брум 17 февраля неожиданно выложило в своем твиттере не очередную сводку с происшествиями, а видеозапись с камеры наблюдения, установленной на местном пляже, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
И этот пост оказался одним из самых популярных в их аккаунте, так как заснято на нем, судя по всему, крупное НЛО.
Запись сделана во время грозы. Сначала в левом верхнем углу записи мелькает молния, а следом за ней в этом же месте возникает вытянутый бледно-голубоватый диск.
Он поначалу кажется просто отблеском от чего-то, но потом начинает двигаться, разворачиваться и показывает распорки в нижней части блюдца, а потом улетает прочь.
По мнению комментаторов, это не обязательно был НЛО, но также могла быть и шаровая молния.
По всей видимости, это был типичный НЛО, который во время грозы маскировался на небе ради подзарядки от молний. Подобную теорию, что инопланетные корабли пришельцев могут заряжаться от земных молний, давно озвучивают многие уфологи.
Читайте также: В Австралии "засекли" загадочный корабль инопланетян
По мнению комментаторов, это не обязательно был НЛО, но также могла быть и шаровая молния.
Отделение полиции австралийского города Брум 17 февраля неожиданно выложило в своем твиттере не очередную сводку с происшествиями, а видеозапись с камеры наблюдения, установленной на местном пляже, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
И этот пост оказался одним из самых популярных в их аккаунте, так как заснято на нем, судя по всему, крупное НЛО.
Запись сделана во время грозы. Сначала в левом верхнем углу записи мелькает молния, а следом за ней в этом же месте возникает вытянутый бледно-голубоватый диск.
Он поначалу кажется просто отблеском от чего-то, но потом начинает двигаться, разворачиваться и показывает распорки в нижней части блюдца, а потом улетает прочь.
По мнению комментаторов, это не обязательно был НЛО, но также могла быть и шаровая молния.
По всей видимости, это был типичный НЛО, который во время грозы маскировался на небе ради подзарядки от молний. Подобную теорию, что инопланетные корабли пришельцев могут заряжаться от земных молний, давно озвучивают многие уфологи.
Читайте также: В Австралии "засекли" загадочный корабль инопланетян
По мнению комментаторов, это не обязательно был НЛО, но также могла быть и шаровая молния.
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