В кораблях Boeing и SpaceX обнаружили угрозу для космической программы

Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов



NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают, передает



Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов, считает аэрокосмическое управление, сообщило Reuters со ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли США и отчет NASA за 2018 год. Все это угрожает планам США возродить свою программу пилотируемых полетов в космос, отмечает агентство.



Речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут - с марта на апрель. Полеты с экипажем к МКС SpaceX должна была осуществить в июле текущего года, а Boeing - в августе.



В начале февраля NASA представило ежегодный доклад, в котором говорится, что “есть серьезные проблемы с текущими графиками запуска у SpaceX и Boeing”



В документе указывается четыре “ключевых элемента риска”. В отношении Boeing это уязвимость тепловой защиты капсулы космического корабля, SpaceX в докладе упоминается в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж находится уже внутри капсулы. У обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем.



Два источника Reuters указывают, что беспокойство NASA связано не только с этими недоработками. “На начало февраля список рисков содержал от 30 до 35 технических проблем как у SpaceX, так и у Boeing. Выяснить, с чем именно связаны эти проблемы, агентству не удалось, но его собеседники сообщили, что компании должны решить “большинство” этих проблем, прежде чем отправлять астронавтов в полеты.



“У SpaceX и Boeing есть сопоставимые проблемы, связанные с безопасностью”, - сказал один из источников агентства в правительстве США.



Представитель Boeing Джош Барретт заявил Reuters, что компания “закрыла” риск уязвимости капсулы корабля, завершив программу испытаний в январе. “Наши цифры показывают, что мы превышаем требования безопасности NASA”, - сказал Барретт.



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В свою очередь представитель SpaceX Джеймс Глисон сказал, что компания разработала “одну из самых безопасных и передовых систем пилотируемых полетов в космос из когда-либо существующих”.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов, считает аэрокосмическое управление, сообщило Reuters со ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли США и отчет NASA за 2018 год. Все это угрожает планам США возродить свою программу пилотируемых полетов в космос, отмечает агентство.Речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут - с марта на апрель. Полеты с экипажем к МКС SpaceX должна была осуществить в июле текущего года, а Boeing - в августе.В начале февраля NASA представило ежегодный доклад, в котором говорится, что “есть серьезные проблемы с текущими графиками запуска у SpaceX и Boeing”В документе указывается четыре “ключевых элемента риска”. В отношении Boeing это уязвимость тепловой защиты капсулы космического корабля, SpaceX в докладе упоминается в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж находится уже внутри капсулы. У обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем.Два источника Reuters указывают, что беспокойство NASA связано не только с этими недоработками. “На начало февраля список рисков содержал от 30 до 35 технических проблем как у SpaceX, так и у Boeing. Выяснить, с чем именно связаны эти проблемы, агентству не удалось, но его собеседники сообщили, что компании должны решить “большинство” этих проблем, прежде чем отправлять астронавтов в полеты.“У SpaceX и Boeing есть сопоставимые проблемы, связанные с безопасностью”, - сказал один из источников агентства в правительстве США.Представитель Boeing Джош Барретт заявил Reuters, что компания “закрыла” риск уязвимости капсулы корабля, завершив программу испытаний в январе. “Наши цифры показывают, что мы превышаем требования безопасности NASA”, - сказал Барретт.В свою очередь представитель SpaceX Джеймс Глисон сказал, что компания разработала “одну из самых безопасных и передовых систем пилотируемых полетов в космос из когда-либо существующих”.





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