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ESA показало следы древних потоков воды на Марсе
Следы потоков воды располагаются недалеко от кратера Гюйгенс.
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок поверхности Марса, на котором можно увидеть следы потоков воды, которые присутствовали на Красной планете в далеком прошлом. Как сообщается на сайте агентства, снимок был получен с помощью аппарата Mars Express, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
На сегодняшний день Марс является холодной и сухой планетой. Вместе с тем, ученые обнаружили свидетельства того, что в прошлом климат Красной планеты был гораздо более мягким и теплым, а на ее поверхности текли реки, существовали озера и даже моря.
На представленном снимке можно увидеть регион, сохранивший следы подобной активности. Он располагается на восток от большого кратера Гюйгенс и к западу от долины Эллада. Представленная на снимке система долин, возраст которых составляет 3,5-4 миллиарда лет, является одним из самых древних регионов, которые хранят следы рек.
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Топографические изображения региона показывают, что вода текла с севера на юг (слева направо), образуя долины шириной около двух километров и глубиной около 200 метров.
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок поверхности Марса, на котором можно увидеть следы потоков воды, которые присутствовали на Красной планете в далеком прошлом. Как сообщается на сайте агентства, снимок был получен с помощью аппарата Mars Express, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
На сегодняшний день Марс является холодной и сухой планетой. Вместе с тем, ученые обнаружили свидетельства того, что в прошлом климат Красной планеты был гораздо более мягким и теплым, а на ее поверхности текли реки, существовали озера и даже моря.
На представленном снимке можно увидеть регион, сохранивший следы подобной активности. Он располагается на восток от большого кратера Гюйгенс и к западу от долины Эллада. Представленная на снимке система долин, возраст которых составляет 3,5-4 миллиарда лет, является одним из самых древних регионов, которые хранят следы рек.
Читайте также: Найден новый самый далекий объект Солнечной системы
Топографические изображения региона показывают, что вода текла с севера на юг (слева направо), образуя долины шириной около двух километров и глубиной около 200 метров.
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