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Свидетель поделился правдой о причине трагедии на перевале Дятлова
Необычный случай до сих пор не был расследован.
Неожиданно для всех объявился свидетель трагедии, которая случилась в 1959 году на перевале Дятлова. Мужчина по имени Алексей Команев в программе «На самом деле» заявил, что он знает абсолютно всё о смерти студентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Дядя мужчины увлекался охотой, жил он близ Ивделя в посёлке Барачинском. Ночью первого февраля он занимался своим любимым делом – охотой. Дядя удивился, когда на горе Холатчахль заметил человеческие следы. Затем мужчина увидел огни и палатки. Подойдя ближе, он лицезрел людей с дубинками, которые колотили несчастных студентов. Всего было пять убийц, вокруг лежали люди, которые, скорее всего, были мертвы.
Дядя Команева убежал, за что позже укорял себя. Неизвестные были одеты в наряд манси, однако он был видоизменен (отличался от традиционного). Когда о трагедии начали говорить СМИ, дядя мужчины осознал, что стал единственным свидетелем жестокого убийства.
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Алексея Команева проверили на детекторе лжи, устройство вранья не распознало. Владимир Аскинадзи, член поискового отряда, отметил, что история вполне правдивая. Студенты имели разные увечья: у одного был пробит череп, а у другого – сломаны ребра. При этом Генпрокуратура почему-то исключает насильственную смерть. Расследование продолжается.
Неожиданно для всех объявился свидетель трагедии, которая случилась в 1959 году на перевале Дятлова. Мужчина по имени Алексей Команев в программе «На самом деле» заявил, что он знает абсолютно всё о смерти студентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Дядя мужчины увлекался охотой, жил он близ Ивделя в посёлке Барачинском. Ночью первого февраля он занимался своим любимым делом – охотой. Дядя удивился, когда на горе Холатчахль заметил человеческие следы. Затем мужчина увидел огни и палатки. Подойдя ближе, он лицезрел людей с дубинками, которые колотили несчастных студентов. Всего было пять убийц, вокруг лежали люди, которые, скорее всего, были мертвы.
Дядя Команева убежал, за что позже укорял себя. Неизвестные были одеты в наряд манси, однако он был видоизменен (отличался от традиционного). Когда о трагедии начали говорить СМИ, дядя мужчины осознал, что стал единственным свидетелем жестокого убийства.
Читайте также: В Австралии появился астрологический отель
Алексея Команева проверили на детекторе лжи, устройство вранья не распознало. Владимир Аскинадзи, член поискового отряда, отметил, что история вполне правдивая. Студенты имели разные увечья: у одного был пробит череп, а у другого – сломаны ребра. При этом Генпрокуратура почему-то исключает насильственную смерть. Расследование продолжается.
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