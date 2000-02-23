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В США засняли необычный лунный мираж
Такой мираж называют "этрусской вазой".
Полнолуние 19 февраля 2019 года, также называемое суперлунием, стало важным событием для многих жителей Земли. Естественный спутник приблизился к нашей планете на минимальное расстояние, став визуально крупнее, чем обычно. Разумеется, немало наблюдателей засняли данное явление на камеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Фотографу Томасу Спенсу из города Тофта, штат Миннесота, удалось запечатлеть во время полнолуния еще более необычную картину. Мужчина отправился вечером к озеру Верхнее, где увидел огромную «спелую» луну, зависшую низко над горизонтом. Но это еще не все. Ярко-оранжевое ночное светило буквально раздвоилось в воздухе. На одном из снимков, полученных американцем, Селена отбрасывает вниз свое отражение, а на другом – сливается с «двойником».
По словам автора фотографий, это удивительное зрелище напоминало расплавленную лаву, лившуюся с небес куда-то за горизонт. Спенс никогда не видел прежде ничего подобного. Когда он выложил полученные кадры во Всемирную паутину, они быстро стали вирусными и разлетелись по многим ресурсам Сети.
Столь фантастический пейзаж был получен из-за редкого атмосферного искажения: над озером находился сравнительно теплый слой воздуха, выше которого располагался воздух куда холоднее. Благодаря этому температурному градиенту и создалось перевернутое изображение сияющей луны.
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Французский писатель Жюль Верн называл такой мираж «этрусской вазой». Явление также носит имя «омега» – в честь последней буквы греческого алфавита, на которую этот необычный мираж похож.
Полнолуние 19 февраля 2019 года, также называемое суперлунием, стало важным событием для многих жителей Земли. Естественный спутник приблизился к нашей планете на минимальное расстояние, став визуально крупнее, чем обычно. Разумеется, немало наблюдателей засняли данное явление на камеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Фотографу Томасу Спенсу из города Тофта, штат Миннесота, удалось запечатлеть во время полнолуния еще более необычную картину. Мужчина отправился вечером к озеру Верхнее, где увидел огромную «спелую» луну, зависшую низко над горизонтом. Но это еще не все. Ярко-оранжевое ночное светило буквально раздвоилось в воздухе. На одном из снимков, полученных американцем, Селена отбрасывает вниз свое отражение, а на другом – сливается с «двойником».
По словам автора фотографий, это удивительное зрелище напоминало расплавленную лаву, лившуюся с небес куда-то за горизонт. Спенс никогда не видел прежде ничего подобного. Когда он выложил полученные кадры во Всемирную паутину, они быстро стали вирусными и разлетелись по многим ресурсам Сети.
Столь фантастический пейзаж был получен из-за редкого атмосферного искажения: над озером находился сравнительно теплый слой воздуха, выше которого располагался воздух куда холоднее. Благодаря этому температурному градиенту и создалось перевернутое изображение сияющей луны.
Читайте также: Свидетель поделился правдой о причине трагедии на перевале Дятлова
Французский писатель Жюль Верн называл такой мираж «этрусской вазой». Явление также носит имя «омега» – в честь последней буквы греческого алфавита, на которую этот необычный мираж похож.
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