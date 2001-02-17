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Раздел: Невероятное  
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В Аргентине засняли странное зубастое существо

В Аргентине засняли странное зубастое существо Зубы гигантского угря похожи на человеческие.

Близ Сан-Хавьера, на северо-востоке провинции Санта-Фе, Мария Джулия Кандотти запечатлела странное создание, которое жутко всех напугало. Примечательно, что случай является вторым по счету. Вероятно, на территории где-то есть логово неизвестных существ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Внешне монстр подобен угрю, однако имеет морщинистую кожу и человеческие зубы. Женщина обратилась к подписчикам на Facebook, чтобы те помогли идентифицировать животное. В своём посте Мария отметила, что «красавец» был найден близ реки на рисовом поле. Что это за создание – загадка для всех.

Многие люди при виде животного начали питать отвращение. Эксперты предположили, что женщина обнаружила лепидосирену либо американского чешуйчатника. Это рыба, обитающая в Амазонке и реке Парана.

Данные создания способны дышать на поверхности, поэтому обычно они плавают в болотистых неглубоких водах. При засухе эти рыбы закапываются в грязь, где могут спать на протяжении нескольких лет.

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Лепидосирены имеют крепкие зубы, поскольку питаются крабами и улитками.

В Аргентине засняли странное зубастое существо


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 Теги: существо, фото

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