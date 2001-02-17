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Ученые сделали интересный вывод об атмосфере Земли
Оказывается, атмосфера гораздо больше, чем считалось ранее.
Атмосфера нашей планеты, как многие помнят со школьной скамьи, состоит из тропосферы (верхняя граница которой составляет 20 километров), стратосферы (50 километров), мезосферы (85 километров), термосферы (690 километров) и экзосферы (10 тысяч километров), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Тем не менее, новое международное исследование показывает, что атмосфера нашего «голубого шарика» гораздо сложнее, чем предполагалось ранее, и ее границы простираются… далеко за пределы Луны.
Пространство, являющееся внешней частью земной экзосферы, называется геокороной и представляет собой скопление атомов водорода, светящееся в ультрафиолетовом излучении. В связи с тем, что это облако атомов крайне разрежено, измерение его границ очень затруднительно. Предыдущие исследования допускали, что водород распространяется на расстояние порядка 200 тысяч километров от поверхности Земли, а там сила гравитации планеты уже перекрывается давлением солнечного ветра.
Форма геокороны при этом вытянутая, наподобие яйца. Солнечное излучение прижимает газ к освещенной половине планеты, делая облако водорода с этой стороны плотнее и компактнее. На ночной же части Земли оно более разреженное и протяженное.
Ученые недавно установили, что в действительности граница геокороны находится значительно дальше: как минимум на высоте 630 тысяч километров от освещенной стороны Земли! Это весьма любопытно, поскольку максимальное расстояние он Земли до Луны достигает 406,7 тысячи километров. Таким образом, естественный спутник, с технической точки зрения, никогда не покидает атмосферы нашей планеты. Как следствие, и человек, по сути, никогда не покидал ее, даже когда американские астронавты летали на Селену.
Такой вывод был сделан экспертами на основе данных, полученных высокочувствительным измерителем анизотропии солнечного ветра «SWAN» на борту обсерватории «SOHO», предназначенной для наблюдений за Солнцем. Сообщается, что с Земли измерить геокорону невозможно, так как атомы водорода заслоняются нижними слоями атмосферы, поэтому аппарат «SOHO», запущенный в космос в 1995 году, оказался незаменим для отслеживания водородной сигнатуры.
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Плохая новость заключается в том, что корона Земли, выходит, всегда мешала и будет мешать астрономическим наблюдениям, проводимыми орбитальными телескопами, которые находятся даже недалеко от Луны. Если когда-нибудь человечество, как и планировалось ранее, захочет установить на Селене ультрафиолетовые телескопы, излучение атомов водорода окажется значительным препятствием для корректной работы этой оптики.
Атмосфера нашей планеты, как многие помнят со школьной скамьи, состоит из тропосферы (верхняя граница которой составляет 20 километров), стратосферы (50 километров), мезосферы (85 километров), термосферы (690 километров) и экзосферы (10 тысяч километров), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Тем не менее, новое международное исследование показывает, что атмосфера нашего «голубого шарика» гораздо сложнее, чем предполагалось ранее, и ее границы простираются… далеко за пределы Луны.
Пространство, являющееся внешней частью земной экзосферы, называется геокороной и представляет собой скопление атомов водорода, светящееся в ультрафиолетовом излучении. В связи с тем, что это облако атомов крайне разрежено, измерение его границ очень затруднительно. Предыдущие исследования допускали, что водород распространяется на расстояние порядка 200 тысяч километров от поверхности Земли, а там сила гравитации планеты уже перекрывается давлением солнечного ветра.
Форма геокороны при этом вытянутая, наподобие яйца. Солнечное излучение прижимает газ к освещенной половине планеты, делая облако водорода с этой стороны плотнее и компактнее. На ночной же части Земли оно более разреженное и протяженное.
Ученые недавно установили, что в действительности граница геокороны находится значительно дальше: как минимум на высоте 630 тысяч километров от освещенной стороны Земли! Это весьма любопытно, поскольку максимальное расстояние он Земли до Луны достигает 406,7 тысячи километров. Таким образом, естественный спутник, с технической точки зрения, никогда не покидает атмосферы нашей планеты. Как следствие, и человек, по сути, никогда не покидал ее, даже когда американские астронавты летали на Селену.
Такой вывод был сделан экспертами на основе данных, полученных высокочувствительным измерителем анизотропии солнечного ветра «SWAN» на борту обсерватории «SOHO», предназначенной для наблюдений за Солнцем. Сообщается, что с Земли измерить геокорону невозможно, так как атомы водорода заслоняются нижними слоями атмосферы, поэтому аппарат «SOHO», запущенный в космос в 1995 году, оказался незаменим для отслеживания водородной сигнатуры.
Читайте также: В США засняли необычный лунный мираж
Плохая новость заключается в том, что корона Земли, выходит, всегда мешала и будет мешать астрономическим наблюдениям, проводимыми орбитальными телескопами, которые находятся даже недалеко от Луны. Если когда-нибудь человечество, как и планировалось ранее, захочет установить на Селене ультрафиолетовые телескопы, излучение атомов водорода окажется значительным препятствием для корректной работы этой оптики.
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