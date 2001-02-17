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На записи американских новостей случайно заметили НЛО
Объект пролетел на фоне ночного города.
Множество зрителей из американского Кливленда, штат Огайо, заметили 21 февраля нечто странное во время просмотра новостей на канале «Channel 3 NBC», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В прямом эфире показался неопознанный летающий объект, стремительно пронесшийся над утренним городом. Светлый шарообразный НЛО взмыл ввысь, оставив позади себя длинный шлейф в небе. Многие люди перед телеэкранами оказались весьма удивлены столь странной деталью.
Как нетрудно догадаться, среди горожан и пользователей Интернета, просмотревших представленное ниже видео, сразу стала распространяться теория о пришельцах, посетивших Кливленд.
Уфологи и простые любопытствующие предполагают, что воздушное судно представителей внеземной цивилизации покидало Землю и совершенно случайно попало на камеру телевизионщиков. В таком случае перед нами настоящая сенсация, не так ли? Ведь в данном случае трудно обвинить оператора в подтасовке или фейке.
Сотрудники телеканала, получившие сотни звонков от обеспокоенных зрителей, не могут внятно объяснить природу этого объекта, показавшегося во время трансляции новостей. Они полагают, что это могла быть освещенная уличными фонарями птица или просто пролетевшая возле объектива пылинка, однако и вероятность появления «летающей тарелки» не отрицают.
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Остается понадеяться, что видеоролик не будет тут же уничтожен, как компрометирующий канал «Channel 3 NBC» материал…
Множество зрителей из американского Кливленда, штат Огайо, заметили 21 февраля нечто странное во время просмотра новостей на канале «Channel 3 NBC», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В прямом эфире показался неопознанный летающий объект, стремительно пронесшийся над утренним городом. Светлый шарообразный НЛО взмыл ввысь, оставив позади себя длинный шлейф в небе. Многие люди перед телеэкранами оказались весьма удивлены столь странной деталью.
Как нетрудно догадаться, среди горожан и пользователей Интернета, просмотревших представленное ниже видео, сразу стала распространяться теория о пришельцах, посетивших Кливленд.
Уфологи и простые любопытствующие предполагают, что воздушное судно представителей внеземной цивилизации покидало Землю и совершенно случайно попало на камеру телевизионщиков. В таком случае перед нами настоящая сенсация, не так ли? Ведь в данном случае трудно обвинить оператора в подтасовке или фейке.
Сотрудники телеканала, получившие сотни звонков от обеспокоенных зрителей, не могут внятно объяснить природу этого объекта, показавшегося во время трансляции новостей. Они полагают, что это могла быть освещенная уличными фонарями птица или просто пролетевшая возле объектива пылинка, однако и вероятность появления «летающей тарелки» не отрицают.
Читайте также: В Аргентине засняли странное зубастое существо
Остается понадеяться, что видеоролик не будет тут же уничтожен, как компрометирующий канал «Channel 3 NBC» материал…
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