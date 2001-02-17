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На Марсе обнаружили следы древних рек
Ученые обнаружили на Марсе целые реки
Ученые обнаружили на Марсе следы когда-то буйствующей жизни. В частности, им удалось рассмотреть древние русла рек, по которым текла настоящая вода. Потоки были настолько мощными, что им удалось создать целые долины с шириной около 2 километров и глубиной около 200 метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты
Открытие сделали ученые из Европейского космического агентства (ESA). Они обнародовали новую фотографию поверхности Красной планеты, на которой отчетливо видны русла древних рек, которые когда-то текли на планете. Этот снимок был сделан с помощью аппарата Mars Express.
На снимке отчетливо видна система долин. По оценкам ученых возраст этих образований составляет 3,5-4 миллиарда лет. Территория с долинами располагается восточнее кратера Гюйгенса и западнее долины Эллада, одного из самых древних регионов Марса, которые хранят до сих пор следы рек на планете.
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Ученым удалось создать топографическое изображение выбранного региона. Благодаря изучению нового снимка был сделан вывод о том, что направление течения рек не менялось. Вода текла с севера на юг.
Ученые обнаружили на Марсе следы когда-то буйствующей жизни. В частности, им удалось рассмотреть древние русла рек, по которым текла настоящая вода. Потоки были настолько мощными, что им удалось создать целые долины с шириной около 2 километров и глубиной около 200 метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты
Открытие сделали ученые из Европейского космического агентства (ESA). Они обнародовали новую фотографию поверхности Красной планеты, на которой отчетливо видны русла древних рек, которые когда-то текли на планете. Этот снимок был сделан с помощью аппарата Mars Express.
На снимке отчетливо видна система долин. По оценкам ученых возраст этих образований составляет 3,5-4 миллиарда лет. Территория с долинами располагается восточнее кратера Гюйгенса и западнее долины Эллада, одного из самых древних регионов Марса, которые хранят до сих пор следы рек на планете.
Читайте также: Ученые обнаружили на Марсе следы атмосферы
Ученым удалось создать топографическое изображение выбранного региона. Благодаря изучению нового снимка был сделан вывод о том, что направление течения рек не менялось. Вода текла с севера на юг.
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