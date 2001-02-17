Ученые объяснили, почему не все сладкоежки толстеют

Такие люди являются носителями аллели гена FGF21, который позволяет не полнеть из-за своей привычки.



Часть людей могут позволить себе есть много сладкой и углеводной пищи, но оставаться при этом стройными из-за генетической особенности организма. Об этом заявили исследователи из Эксетерского и Копенгагенского университетов, пишет



Как стало известно, ученые исследовали гены людей, которые были с рождения склонны к употреблению большого количества сладкого. Ими были проанализированы данные 450 тысяч человек. В результате специалисты установили: люди, которые являются сладкоежками с рождения, являются носителями аллели гена FGF21. Этот же ген позволял им не полнеть из-за своей привычки.



«Обладатели данного варианта гена имели врожденную чувствительность к сладкому вкусу и были склонны к употреблению большого количества сладкого, однако отличались низким процентом жировой ткани в теле по сравнению с другими людьми», - рассказали эксперты.



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По их словам, обнаруженный вариант гена, позволяющего сладкоежкам не полнеть, еще требует дальнейшего исследования. Они допускают, что такая особенность может быть связана с некоторыми негативными аспектами. В частности, было замечено, что носители данного генетического варианта часто обладают фигурой «яблоко».



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Часть людей могут позволить себе есть много сладкой и углеводной пищи, но оставаться при этом стройными из-за генетической особенности организма. Об этом заявили исследователи из Эксетерского и Копенгагенского университетов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Lenta.UA Как стало известно, ученые исследовали гены людей, которые были с рождения склонны к употреблению большого количества сладкого. Ими были проанализированы данные 450 тысяч человек. В результате специалисты установили: люди, которые являются сладкоежками с рождения, являются носителями аллели гена FGF21. Этот же ген позволял им не полнеть из-за своей привычки.«Обладатели данного варианта гена имели врожденную чувствительность к сладкому вкусу и были склонны к употреблению большого количества сладкого, однако отличались низким процентом жировой ткани в теле по сравнению с другими людьми», - рассказали эксперты.По их словам, обнаруженный вариант гена, позволяющего сладкоежкам не полнеть, еще требует дальнейшего исследования. Они допускают, что такая особенность может быть связана с некоторыми негативными аспектами. В частности, было замечено, что носители данного генетического варианта часто обладают фигурой «яблоко».





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