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Искусственный интеллект научили создавать фото котов

Искусственный интеллект научили создавать фото котовНейросеть не справилась с котиками

Искусственный интеллект попытались научить генерировать фото котов. Однако, это для ИИ оказалось куда более сложной задачей,
пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как и в случае с человеческими фото, использовали алгоритм под названием StyleGAN. Но фото людей отличались невероятной реалистичностью. А в случае с котиками, они выглядят как картины Пикассо – некоторые части тела прикреплены совсем не туда.

Почему нейросеть не справилась с котиками

Исследовательница Джанелль Шейн предполагает, что причина может быть в разнообразии массивов данных, на которых училась нейросеть.

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"Искусственный интеллект должен учиться генерировать кошек в разных позах, под разными углами, часто – с другими котами, мебелью, людьми, даже с текстами-подписями на картинках. Модель, которая генерирует портреты людей, получила гораздо уже задачу: работать с человеческими лицами с видом спереди. Если бы ей поручили генерировать человеческие тела или одежду, особенно в различных позах, тоже возникли бы проблемы", – пояснила ученый.

Искусственный интеллект научили создавать фото котов
Искусственный интеллект научили создавать фото котов
Искусственный интеллект научили создавать фото котов


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 Теги: искусственный интеллект, коты

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