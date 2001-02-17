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Раздел: Невероятное  
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В Аргентине обнаружили жуткое зубастое существо

В Аргентине обнаружили жуткое зубастое существоЖуткое существо с человеческими зубами нашли в поле

В Аргентине на рисовом поле нашли существо, которое имеет зубы как у человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты

Так стало известно, что жительница Аргентины обнаружила необычное животное на рисовом поле. Женщина успела сфотографировать это существо. Оно похоже на угря, но имеет зубы как у человека.

Также местная жительница рассказала, что это уже не первое животное какое она находит на своем рисовом поле. Это существо женщина нашла на насосе, который качал воду. Также она призвала всех местных жителей быть осторожными, когда находятся на полях.

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Ученые отметили, что найденное существо имеет сходство с лепидосиреном. Это животное водится в болоте, и оно может дышать как на суше, так и в воде.

В Аргентине обнаружили жуткое зубастое существо
В Аргентине обнаружили жуткое зубастое существо


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 Теги: Аргентина, существо

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