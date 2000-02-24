Раздел: Невероятное
В Аргентине среди поля обнаружили пугающее существо
Это существо похоже на угря.
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие. Фото она разместила в своем Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Она написала, что это существо похоже на угря, но это не первый "монстр", которого она встретила в этой местности.
"Это существо попало в насос, который качает воду из реки для полива риса. Мы не знаем, что это такое. И это не первое найденное нами такое существо. Будьте осторожны!", - написала жительница Аргентины.
Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на экспертов, найденным существом может быть американская грязевая рыба или лепидосирен - представитель двоякодышащих рыб. Эти животные способны дышать и воде и на суше, но обычно водятся в болотах.
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"Они строят маленькие пещеры в грязи и создают своего рода кокон, в котором могут оставаться в течение двух или трех лет", - цитирует издание профессора местного института озероведения Пабло Скаработти, который подчеркнул, что эта рыба является уникальным видом для Южной Америки.
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие. Фото она разместила в своем Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Она написала, что это существо похоже на угря, но это не первый "монстр", которого она встретила в этой местности.
"Это существо попало в насос, который качает воду из реки для полива риса. Мы не знаем, что это такое. И это не первое найденное нами такое существо. Будьте осторожны!", - написала жительница Аргентины.
Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на экспертов, найденным существом может быть американская грязевая рыба или лепидосирен - представитель двоякодышащих рыб. Эти животные способны дышать и воде и на суше, но обычно водятся в болотах.
Читайте также: В Аргентине обнаружили жуткое зубастое существо
"Они строят маленькие пещеры в грязи и создают своего рода кокон, в котором могут оставаться в течение двух или трех лет", - цитирует издание профессора местного института озероведения Пабло Скаработти, который подчеркнул, что эта рыба является уникальным видом для Южной Америки.
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