Раздел: Невероятное
Гейзеры Йеллоустона удивили ученых резко возросшей активностью
Частота извержений продолжает увеличиваться.
Ученые фиксируют аномальную частоту извержений гейзеров в Йеллоустонском национальном парке. Гейзеры, которые ранее «просыпались» раз в полвека, теперь стабильно «плюются» кипятком каждую неделю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, в конце 2018 года активизировался гейзер Ear Spring, который «изрыгнул» самые разнообразные предметы, скопившиеся в нём за 80 лет. На поверхность вышли монеты, пивные банки, мобильники и т.д.
Также никому ненужной стабильностью может похвастаться Steamboat, который ранее извергался не чаще одного раза в два десятка лет. Сегодня же он просыпается раз в неделю и направляет струи кипятка в воздух на высоту 90 метров.
Эксперты из Геологической службы США отметили, что почва вокруг гейзеров дышит. Она каждые десять минут поднимается на 15 см и опускается.
Радует лишь одно в Йеллоустоуне – отсутствие вулканической активности за последние два месяца. Однако отсутствие данных может быть связано с тем, что магма залегает на глубине свыше 30 метров, тогда как оборудование регистрирует изменения только в пределах этого расстояния.
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По мнению ученых, активность гейзеров может быть связана со снежными зимами, которые были как в прошлом году, так и в настоящем. Таяние снегов привело, скорее всего, к насыщению гидротермальной системы Йеллоустоуна.
Ученые фиксируют аномальную частоту извержений гейзеров в Йеллоустонском национальном парке. Гейзеры, которые ранее «просыпались» раз в полвека, теперь стабильно «плюются» кипятком каждую неделю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, в конце 2018 года активизировался гейзер Ear Spring, который «изрыгнул» самые разнообразные предметы, скопившиеся в нём за 80 лет. На поверхность вышли монеты, пивные банки, мобильники и т.д.
Также никому ненужной стабильностью может похвастаться Steamboat, который ранее извергался не чаще одного раза в два десятка лет. Сегодня же он просыпается раз в неделю и направляет струи кипятка в воздух на высоту 90 метров.
Эксперты из Геологической службы США отметили, что почва вокруг гейзеров дышит. Она каждые десять минут поднимается на 15 см и опускается.
Радует лишь одно в Йеллоустоуне – отсутствие вулканической активности за последние два месяца. Однако отсутствие данных может быть связано с тем, что магма залегает на глубине свыше 30 метров, тогда как оборудование регистрирует изменения только в пределах этого расстояния.
Читайте также: Найдена гигантская пчела, в четыре раза крупнее обычной
По мнению ученых, активность гейзеров может быть связана со снежными зимами, которые были как в прошлом году, так и в настоящем. Таяние снегов привело, скорее всего, к насыщению гидротермальной системы Йеллоустоуна.
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