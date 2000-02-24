» » Гейзеры Йеллоустона удивили ученых резко возросшей активностью
Раздел: Невероятное  
0

Гейзеры Йеллоустона удивили ученых резко возросшей активностью

Гейзеры Йеллоустона удивили ученых резко возросшей активностью Частота извержений продолжает увеличиваться.

Ученые фиксируют аномальную частоту извержений гейзеров в Йеллоустонском национальном парке. Гейзеры, которые ранее «просыпались» раз в полвека, теперь стабильно «плюются» кипятком каждую неделю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, в конце 2018 года активизировался гейзер Ear Spring, который «изрыгнул» самые разнообразные предметы, скопившиеся в нём за 80 лет. На поверхность вышли монеты, пивные банки, мобильники и т.д.

Также никому ненужной стабильностью может похвастаться Steamboat, который ранее извергался не чаще одного раза в два десятка лет. Сегодня же он просыпается раз в неделю и направляет струи кипятка в воздух на высоту 90 метров.

Эксперты из Геологической службы США отметили, что почва вокруг гейзеров дышит. Она каждые десять минут поднимается на 15 см и опускается.

Радует лишь одно в Йеллоустоуне – отсутствие вулканической активности за последние два месяца. Однако отсутствие данных может быть связано с тем, что магма залегает на глубине свыше 30 метров, тогда как оборудование регистрирует изменения только в пределах этого расстояния.

Читайте также: Найдена гигантская пчела, в четыре раза крупнее обычной

По мнению ученых, активность гейзеров может быть связана со снежными зимами, которые были как в прошлом году, так и в настоящем. Таяние снегов привело, скорее всего, к насыщению гидротермальной системы Йеллоустоуна.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Йеллоустон, гейзеры

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     305
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх