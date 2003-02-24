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Ученые разгадали тайну появления необычных кругов в пустыне
Влияние термитов на формирование отверстий оказалось мифом.
Издание «Journal of Arid Environment» опубликовало материал ученых из немецкого Геттингенского университета, в котором объясняется появление так называемых «ведьминых кругов» в Намибии и пустынных областях Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Чтобы разгадать тайну, эксперты близ города Ньюйман, который находится на западе страны, сделали примерно 150 ям, они заняли территорию длиной 12 км. Как оказалось, глина в каждом круге находится на одном и том же уровне. Эксперимент, к слову, развенчал миф о том, что на состояние грунта влияет деятельность термитов.
При помощи снимков Google Earth ученые ещё определили, что подобные образования в ширину превышают 20 м. Это почти в два раза больше, чем диаметр замеченных ранее ведьминых кругов, достигающих только 12-ти метров. Некоторые пятна отличались овальной формой и находились даже близ дорог.
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В результате исследования ученым удалось доказать, что "ведьмины круги" на самом деле образованы из-за прогалин в грунте. По ним стекает вода, питает окружающею траву, стимулируя ее рост. Так и возникают зеленые круги с проплешиной в центре.
Издание «Journal of Arid Environment» опубликовало материал ученых из немецкого Геттингенского университета, в котором объясняется появление так называемых «ведьминых кругов» в Намибии и пустынных областях Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Чтобы разгадать тайну, эксперты близ города Ньюйман, который находится на западе страны, сделали примерно 150 ям, они заняли территорию длиной 12 км. Как оказалось, глина в каждом круге находится на одном и том же уровне. Эксперимент, к слову, развенчал миф о том, что на состояние грунта влияет деятельность термитов.
При помощи снимков Google Earth ученые ещё определили, что подобные образования в ширину превышают 20 м. Это почти в два раза больше, чем диаметр замеченных ранее ведьминых кругов, достигающих только 12-ти метров. Некоторые пятна отличались овальной формой и находились даже близ дорог.
Читайте также: Гейзеры Йеллоустона удивили ученых резко возросшей активностью
В результате исследования ученым удалось доказать, что "ведьмины круги" на самом деле образованы из-за прогалин в грунте. По ним стекает вода, питает окружающею траву, стимулируя ее рост. Так и возникают зеленые круги с проплешиной в центре.
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