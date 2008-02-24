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Раздел: Невероятное  
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Японский космический зонд собрал частицы летящего астероида

Японский космический зонд собрал частицы летящего астероида Часть астероида откололи при помощи выстрела специальной пулей.

Космический аппарат Хаябуса-2 успешно собрал образцы с 900-метрового астероида Рюгу, совершив выстрел по его поверхности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Члены команды миссии объявили, что 21 февраля, примерно в 23:30 по Гринвичу была отдана команда "стрелять".

Зонд опустился на поверхность Рюгу и с близкого расстояния выстрелил в него специальной пятиграммовой танталовой пулей и собрал кусочки выброшенного материала при помощи специального "рога".

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После этого Хаябуса-2 отдалился от астероида. Однако понадобилось еще несколько часов, чтобы подтвердить, что пуля действительно выстрелила и образцы собраны.

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 Теги: Япония, космос, зонд

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