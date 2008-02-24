Раздел: Невероятное
Японский космический зонд собрал частицы летящего астероида
Часть астероида откололи при помощи выстрела специальной пулей.
Космический аппарат Хаябуса-2 успешно собрал образцы с 900-метрового астероида Рюгу, совершив выстрел по его поверхности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Члены команды миссии объявили, что 21 февраля, примерно в 23:30 по Гринвичу была отдана команда "стрелять".
Зонд опустился на поверхность Рюгу и с близкого расстояния выстрелил в него специальной пятиграммовой танталовой пулей и собрал кусочки выброшенного материала при помощи специального "рога".
Читайте также: Ученые разгадали тайну появления необычных кругов в пустыне
После этого Хаябуса-2 отдалился от астероида. Однако понадобилось еще несколько часов, чтобы подтвердить, что пуля действительно выстрелила и образцы собраны.
Космический аппарат Хаябуса-2 успешно собрал образцы с 900-метрового астероида Рюгу, совершив выстрел по его поверхности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Члены команды миссии объявили, что 21 февраля, примерно в 23:30 по Гринвичу была отдана команда "стрелять".
Зонд опустился на поверхность Рюгу и с близкого расстояния выстрелил в него специальной пятиграммовой танталовой пулей и собрал кусочки выброшенного материала при помощи специального "рога".
Читайте также: Ученые разгадали тайну появления необычных кругов в пустыне
После этого Хаябуса-2 отдалился от астероида. Однако понадобилось еще несколько часов, чтобы подтвердить, что пуля действительно выстрелила и образцы собраны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
148
0
Оставьте свой комментарий