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NASA опубликовала новые снимки Юпитера
Снимок был сделан с расстояния 13 тысяч километров от пика облаков планеты.
Станция "Юнона" передала на Землю новый снимок облаков Юпитера. Как сообщается на сайте NASA, на снимок попал регион, который располагается в северном полушарии газового гиганта. На изображении можно заметить облака, которые окружают вихрь под названием Jet N6, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Отмечается, что "Юнона" сделала снимок 12 февраля во время 18 сближения с Юпитером. В момент снимка станция находилась на расстоянии 13 тысячи километров от пика облаков газового гиганта.
"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.
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Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.
Станция "Юнона" передала на Землю новый снимок облаков Юпитера. Как сообщается на сайте NASA, на снимок попал регион, который располагается в северном полушарии газового гиганта. На изображении можно заметить облака, которые окружают вихрь под названием Jet N6, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Отмечается, что "Юнона" сделала снимок 12 февраля во время 18 сближения с Юпитером. В момент снимка станция находилась на расстоянии 13 тысячи километров от пика облаков газового гиганта.
"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.
Читайте также: «Юнона» передала на Землю новый снимок Юпитера
Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.
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