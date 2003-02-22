Раздел: Невероятное
Ученым удалось обнаружить ископаемое древнее существо
Ученые обнаружили существо возрастом 69 миллионов лет
На Аляске во время ученых исследований эксперты обнаружили древнее ископаемое существо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты
Отмечается, что данная находка была найдена на Аляске. Существо является «сумчатым», которое жило в очень суровых условиях.
Стало известно, что животное это маленький ископаемый зверек, который внешним видом похожий на опоссума. Назвали его Unnuakomys hutchisoni («Ночная мышь»). Палеонтологи вычислили, что это животное питалось насекомыми и жило на Земле 69 миллионов лет назад. Его ареал обитания – местность выше Полярного круга.
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Ученые отмечают, что сам зверек является очень крошечным, однако он был он мужественным и вел борьбу с холодом и темнотой. Unnuakomys hutchisoni обитал на территории, где 120 дней в году царила темнота и холод. Существо, судя по всему, приспособилось к этим условиям.
На Аляске во время ученых исследований эксперты обнаружили древнее ископаемое существо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты
Отмечается, что данная находка была найдена на Аляске. Существо является «сумчатым», которое жило в очень суровых условиях.
Стало известно, что животное это маленький ископаемый зверек, который внешним видом похожий на опоссума. Назвали его Unnuakomys hutchisoni («Ночная мышь»). Палеонтологи вычислили, что это животное питалось насекомыми и жило на Земле 69 миллионов лет назад. Его ареал обитания – местность выше Полярного круга.
Читайте также: Египетские археологи обнаружили древнее захоронение
Ученые отмечают, что сам зверек является очень крошечным, однако он был он мужественным и вел борьбу с холодом и темнотой. Unnuakomys hutchisoni обитал на территории, где 120 дней в году царила темнота и холод. Существо, судя по всему, приспособилось к этим условиям.
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