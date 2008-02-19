Раздел: Невероятное
Virgin Galactic испытали с пассажиром на борту
Ее высота составляет около 100 километров.
Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону 22 февраля впервые осуществила полет космоплана SpaceShipTwo практически до границы космоса с пассажиром на борту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Первым пассажиром стала Бет Мозес - главный тренер по подготовке космических туристов Virgin Galactic. Она присоединилась во время испытательного полета к двум пилотам, чтобы оценить кабину и качество обслуживания для будущих клиентов компании.
WhiteKnightTwo взлетел 22 февраля около 19:00 мск с единственного частного космопорта «Америка» в пустыне Мохаве в Калифорнии. На высоте около 14 километров самолет-носитель выпустил космоплан SpaceShipTwo. С помощью ракетного двигателя корабль смог подняться на 88 км над поверхностью Земли, а затем вернулся обратно. Хотя такая высота и достаточно велика для самолетов, однако ее все еще недостаточно для достижения «границы космоса» - точки, после которой атмосфера настолько разрежена, что ее существованием можно пренебречь.
Читайте также: Космический корабль Virgin Galactic в два раза превысил скорость звука
В декабре минувшего года многоразовый корабль SpaceShipTwo уже проводил испытания, но без пассажиров, а только с двумя пилотами на борту. Тогда корабль смог подняться на 82 километра над поверхностью Земли.
Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону 22 февраля впервые осуществила полет космоплана SpaceShipTwo практически до границы космоса с пассажиром на борту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Первым пассажиром стала Бет Мозес - главный тренер по подготовке космических туристов Virgin Galactic. Она присоединилась во время испытательного полета к двум пилотам, чтобы оценить кабину и качество обслуживания для будущих клиентов компании.
WhiteKnightTwo взлетел 22 февраля около 19:00 мск с единственного частного космопорта «Америка» в пустыне Мохаве в Калифорнии. На высоте около 14 километров самолет-носитель выпустил космоплан SpaceShipTwo. С помощью ракетного двигателя корабль смог подняться на 88 км над поверхностью Земли, а затем вернулся обратно. Хотя такая высота и достаточно велика для самолетов, однако ее все еще недостаточно для достижения «границы космоса» - точки, после которой атмосфера настолько разрежена, что ее существованием можно пренебречь.
Читайте также: Космический корабль Virgin Galactic в два раза превысил скорость звука
В декабре минувшего года многоразовый корабль SpaceShipTwo уже проводил испытания, но без пассажиров, а только с двумя пилотами на борту. Тогда корабль смог подняться на 82 километра над поверхностью Земли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
97
0
Оставьте свой комментарий