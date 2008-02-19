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Virgin Galactic испытали с пассажиром на борту

Virgin Galactic испытали с пассажиром на бортуЕе высота составляет около 100 километров.

Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону 22 февраля впервые осуществила полет космоплана SpaceShipTwo практически до границы космоса с пассажиром на борту.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Первым пассажиром стала Бет Мозес - главный тренер по подготовке космических туристов Virgin Galactic. Она присоединилась во время испытательного полета к двум пилотам, чтобы оценить кабину и качество обслуживания для будущих клиентов компании.

WhiteKnightTwo взлетел 22 февраля около 19:00 мск с единственного частного космопорта «Америка» в пустыне Мохаве в Калифорнии. На высоте около 14 километров самолет-носитель выпустил космоплан SpaceShipTwo. С помощью ракетного двигателя корабль смог подняться на 88 км над поверхностью Земли, а затем вернулся обратно. Хотя такая высота и достаточно велика для самолетов, однако ее все еще недостаточно для достижения «границы космоса» - точки, после которой атмосфера настолько разрежена, что ее существованием можно пренебречь.

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В декабре минувшего года многоразовый корабль SpaceShipTwo уже проводил испытания, но без пассажиров, а только с двумя пилотами на борту. Тогда корабль смог подняться на 82 километра над поверхностью Земли.

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 Теги: Virgin Galactic, испытания

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