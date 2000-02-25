» » В Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с золотым браслетом
Раздел: Невероятное  
0

В Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с золотым браслетом

В Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с золотым браслетомРука могла была протезом или символом власти.

В могиле в Альпийских горах Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с сохраненным золотым браслетом из фольги.

Радиоуглеродный анализ показал давность находки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Руку создали примерно во 2 тысячелетии до нашей эры.

Ученые пытаются установить, как сделали фольгу. Люди в то время не обладали нужной тенологии.

Археологи предполагают, что рука могла была протезом или символом власти.

Читайте также: В Швейцарии нашли необычный артефакт

Руку нашли в могиле. Еще там обнаружили хлопья из золота, булаву из бронзы и спираль. Скорее всего, была раскопана могила знатного в то время человека.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Швейцария, браслет, рука

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:36 » Автор: Эдгар Букмирза
     187
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх