Раздел: Невероятное
В Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с золотым браслетом
Рука могла была протезом или символом власти.
В могиле в Альпийских горах Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с сохраненным золотым браслетом из фольги.
Радиоуглеродный анализ показал давность находки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Руку создали примерно во 2 тысячелетии до нашей эры.
Ученые пытаются установить, как сделали фольгу. Люди в то время не обладали нужной тенологии.
Археологи предполагают, что рука могла была протезом или символом власти.
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Руку нашли в могиле. Еще там обнаружили хлопья из золота, булаву из бронзы и спираль. Скорее всего, была раскопана могила знатного в то время человека.
В могиле в Альпийских горах Швейцарии нашли бронзовый муляж руки с сохраненным золотым браслетом из фольги.
Радиоуглеродный анализ показал давность находки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Руку создали примерно во 2 тысячелетии до нашей эры.
Ученые пытаются установить, как сделали фольгу. Люди в то время не обладали нужной тенологии.
Археологи предполагают, что рука могла была протезом или символом власти.
Читайте также: В Швейцарии нашли необычный артефакт
Руку нашли в могиле. Еще там обнаружили хлопья из золота, булаву из бронзы и спираль. Скорее всего, была раскопана могила знатного в то время человека.
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