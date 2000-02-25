Раздел: Невероятное
Великобританию накрыл туман необычного цвета
Такое явление встречается очень редко.
Над некоторыми территориями Великобритании навис туман странного розового цвета. Аномалия произошла накануне самого теплого уик-энда за год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В эти выходные люди ожидают температуру воздуха +18°С, что в два раз больше за средние февральские значения.
Странный туман наблюдался на юго-западе Великобритании. Эксперты считают, что явление произошло из-за резкого потепления, а лучи восходящего солнца окрасили взвешенные капельки воды.
Жители стали массово постить изображения необычного тумана в социальные сети. Явление, из-за которого отменили немало авиарейсов, случилось 22 февраля на юго-востоке страны.
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К полудню туман почти полностью рассеялся: на смену мраку пришла солнечная теплая погода.
Над некоторыми территориями Великобритании навис туман странного розового цвета. Аномалия произошла накануне самого теплого уик-энда за год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В эти выходные люди ожидают температуру воздуха +18°С, что в два раз больше за средние февральские значения.
Странный туман наблюдался на юго-западе Великобритании. Эксперты считают, что явление произошло из-за резкого потепления, а лучи восходящего солнца окрасили взвешенные капельки воды.
Жители стали массово постить изображения необычного тумана в социальные сети. Явление, из-за которого отменили немало авиарейсов, случилось 22 февраля на юго-востоке страны.
Читайте также: Ученые разгадали тайну появления необычных кругов в пустыне
К полудню туман почти полностью рассеялся: на смену мраку пришла солнечная теплая погода.
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