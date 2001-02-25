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Раздел: Невероятное  
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Леся Никитюк поделилась с фанатами пикантным снимком

Леся Никитюк поделилась с фанатами пикантным снимком Это уже не первая подобная фотография ведущей.

Известная украинская телеведущая и путешественница Леся Никитюк обнародовала на своей официальной странице в Instagram откровенную фотографию в полуобнаженном виде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.

На снимке Никитюк лежит в ярко-зеленой воде, одета в бирюзовые латексные лосины.

Звезда сделала это фото для календаря на 2019 год от журнала “XXL”.

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“Кому холодно, думайте о мае! Он скоро. Ну или полежите в теплой ванной, как я”, – написала Никитюк.

Леся Никитюк поделилась с фанатами пикантным снимком


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 Теги: Леся Никитюк, фото

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