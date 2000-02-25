Раздел: Невероятное
В Индии выявили самый скрытный вид лягушек
Большую часть времени эти лягушки не выходят на земную поверхность.
Индийские исследователи нашли новый необычный вид лягушек в придорожной луже. Этот вид принадлежит к новому роду земноводных, которые ученые назвали Mysticellus. Название данного вида пошло от латинского и означает миниатюрный загадочный, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Эта лягушка до сих пор оставалась незамеченной, вероятно, потому что она, по-видимому, ведет скрытный образ жизни и выходит на свет всего на несколько дней, - предполагают исследователи.
Один из участников поиска считает, что их открытие в одном из наиболее изученных районов Западных Гат означает, что еще есть что исследовать и куда идти дальше, поэтому это открытие далеко не последнее.
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Кроме того, он отмечает, что за 10 лет в этом месте было обнаружено несколько новых видов лягушек.
Индийские исследователи нашли новый необычный вид лягушек в придорожной луже. Этот вид принадлежит к новому роду земноводных, которые ученые назвали Mysticellus. Название данного вида пошло от латинского и означает миниатюрный загадочный, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Эта лягушка до сих пор оставалась незамеченной, вероятно, потому что она, по-видимому, ведет скрытный образ жизни и выходит на свет всего на несколько дней, - предполагают исследователи.
Один из участников поиска считает, что их открытие в одном из наиболее изученных районов Западных Гат означает, что еще есть что исследовать и куда идти дальше, поэтому это открытие далеко не последнее.
Читайте также: Великобританию накрыл туман необычного цвета
Кроме того, он отмечает, что за 10 лет в этом месте было обнаружено несколько новых видов лягушек.
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