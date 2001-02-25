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Раздел: Невероятное  
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Модификация ДНК китайских близнецов привела к неожиданным последствиям

Модификация ДНК китайских близнецов привела к неожиданным последствиям Ученые уверены, что эксперимент повлиял на умственные способности детей.

В ноябре родились близнецы Луну и Нана, которым еще на стадии внутриутробного развития изменили ДНК. Это было сделано для того, чтобы исключить заражение вирусом ВИЧ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Вмешательство проходило с использованием технологии «CRISPR», благодаря которой удалось удалить ген CCR5. Это ген, к слову, и позволяет ВИЧ проникать в клетки.

Многие врачи осудили работу биофизика Хе Дзянкуя, поскольку удаленный ген оказывает значительное влияние на интеллект и память. Возможно, близнецы получили супермозги. К подобным выводам пришли эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после некоторых исследований.

Скорее всего, Луну и Нана будут обладать выдающимися умственными способностями. Некоторое время назад доктор Альцино Сильва искал способы прекращения такого нарушения, как снижение памяти. В итоге он наткнулся на ген CCR5, который мог бы значительно улучшить работу мозга. Специалист провел эксперименты на грызунах, в ходе которых все догадки подтвердились.

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При удалении гена CCR5 по сути изменяется мозг, отметил Сильва. Мозг мышей и людей подобен, поэтому 100% близнецы будут наделены уникальными умственными способностями.

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 Теги: Китай, близнецы, модификация ДНК

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