Раздел: Невероятное
Модификация ДНК китайских близнецов привела к неожиданным последствиям
Ученые уверены, что эксперимент повлиял на умственные способности детей.
В ноябре родились близнецы Луну и Нана, которым еще на стадии внутриутробного развития изменили ДНК. Это было сделано для того, чтобы исключить заражение вирусом ВИЧ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Вмешательство проходило с использованием технологии «CRISPR», благодаря которой удалось удалить ген CCR5. Это ген, к слову, и позволяет ВИЧ проникать в клетки.
Многие врачи осудили работу биофизика Хе Дзянкуя, поскольку удаленный ген оказывает значительное влияние на интеллект и память. Возможно, близнецы получили супермозги. К подобным выводам пришли эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после некоторых исследований.
Скорее всего, Луну и Нана будут обладать выдающимися умственными способностями. Некоторое время назад доктор Альцино Сильва искал способы прекращения такого нарушения, как снижение памяти. В итоге он наткнулся на ген CCR5, который мог бы значительно улучшить работу мозга. Специалист провел эксперименты на грызунах, в ходе которых все догадки подтвердились.
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При удалении гена CCR5 по сути изменяется мозг, отметил Сильва. Мозг мышей и людей подобен, поэтому 100% близнецы будут наделены уникальными умственными способностями.
В ноябре родились близнецы Луну и Нана, которым еще на стадии внутриутробного развития изменили ДНК. Это было сделано для того, чтобы исключить заражение вирусом ВИЧ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Вмешательство проходило с использованием технологии «CRISPR», благодаря которой удалось удалить ген CCR5. Это ген, к слову, и позволяет ВИЧ проникать в клетки.
Многие врачи осудили работу биофизика Хе Дзянкуя, поскольку удаленный ген оказывает значительное влияние на интеллект и память. Возможно, близнецы получили супермозги. К подобным выводам пришли эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после некоторых исследований.
Скорее всего, Луну и Нана будут обладать выдающимися умственными способностями. Некоторое время назад доктор Альцино Сильва искал способы прекращения такого нарушения, как снижение памяти. В итоге он наткнулся на ген CCR5, который мог бы значительно улучшить работу мозга. Специалист провел эксперименты на грызунах, в ходе которых все догадки подтвердились.
Читайте также: Великобританию накрыл туман необычного цвета
При удалении гена CCR5 по сути изменяется мозг, отметил Сильва. Мозг мышей и людей подобен, поэтому 100% близнецы будут наделены уникальными умственными способностями.
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