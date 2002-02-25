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Астроном обнаружил гигантскую планету в дальней части Солнечной системы
Если полученные данные подтвердятся, она станет девятой планетой нашей системы.
Ученый по совместительству астроном из Института Карнеги в Вашингтоне (округ Колумбия, США) обнаружил девятую планету-гигант на орбите Солнечной системы. Данная планета-гигант находится в 140 раз дальше от главной звезды нашей Галлактики, Солнца чем Земля. Исследователи очень мило назвали эту планету, а именно FarFarOut ("далеко-далеко"), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Скотт Шеппард пока что не опредил орбиту планеты, и для сбора доказательств существования этой планеты понадобится несколько лет.На данный момент ученые не могут выяснить останется ли планета вне гравитационных буксиров Солнечной системы дабы быть свободной и как скоро она приблизится к Солнцу или же к орбите Земли или ближайших планет.
На счету ученых это уже второе открытие, первый объект был исследован в декабре 2018 года. Исследовали обнаружили карликовую планету, которую назвали FarOut ("Самая дальняя"), собственно с этого названия и возникло детище названия FarFarOut. Диаметр карликовой планеты составляет 500 км. После долгих наблюдений ученые выяснили, что FarOut для одного оборота тратит более тысячи земных лет.
Команда Шеппарда обнаружила две новые планеты в рамках проекта поиска девятой гиппотетической планеты Солнечной системы. Впервые гипотезу о существовании планеты выдвинули ученые из Калифорнийского технологического института в 2016 году.
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Так же исследователи были удивлены орбите в форме эллипса планет. Грядут долгие дни выяснений чем же спровоцирована такая аномальная форма орбит. Более того планеты FarOut и FarFarOut могут приближаться и отдаляться от Солнца на расстояние 200 а.е. до 1200 а.е.
Ученый по совместительству астроном из Института Карнеги в Вашингтоне (округ Колумбия, США) обнаружил девятую планету-гигант на орбите Солнечной системы. Данная планета-гигант находится в 140 раз дальше от главной звезды нашей Галлактики, Солнца чем Земля. Исследователи очень мило назвали эту планету, а именно FarFarOut ("далеко-далеко"), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Скотт Шеппард пока что не опредил орбиту планеты, и для сбора доказательств существования этой планеты понадобится несколько лет.На данный момент ученые не могут выяснить останется ли планета вне гравитационных буксиров Солнечной системы дабы быть свободной и как скоро она приблизится к Солнцу или же к орбите Земли или ближайших планет.
На счету ученых это уже второе открытие, первый объект был исследован в декабре 2018 года. Исследовали обнаружили карликовую планету, которую назвали FarOut ("Самая дальняя"), собственно с этого названия и возникло детище названия FarFarOut. Диаметр карликовой планеты составляет 500 км. После долгих наблюдений ученые выяснили, что FarOut для одного оборота тратит более тысячи земных лет.
Команда Шеппарда обнаружила две новые планеты в рамках проекта поиска девятой гиппотетической планеты Солнечной системы. Впервые гипотезу о существовании планеты выдвинули ученые из Калифорнийского технологического института в 2016 году.
Читайте также: Модификация ДНК китайских близнецов привела к неожиданным последствиям
Так же исследователи были удивлены орбите в форме эллипса планет. Грядут долгие дни выяснений чем же спровоцирована такая аномальная форма орбит. Более того планеты FarOut и FarFarOut могут приближаться и отдаляться от Солнца на расстояние 200 а.е. до 1200 а.е.
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