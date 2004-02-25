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На Луне нашли метеорит земного происхождения
Объект обнаружили при помощи аппарата "Апполлон-14".
Ученые из США и Австралии заявили, что нашли на Луне метеорит, который попал туда с Земли. Минерал со спутника нашей отметки обнаружили, в ходе миссии космического аппарата "Апполлон-14", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Миссия аппарата "Апполлон-14" завершилась совсем недавно. Тогда ученым удалось доставить с Луны частицы циркона и кварца. Эти минералы не свойственные для спутника Земли. Вполне вероятно, что они являются земными. Исследователи также обнаружили, что камень, который они нашли, появился в условиях очень похожих на те, которые есть на нашей планете. Это было выяснено по окисленным частицам вещества, которые оказались на камни.
После этого исследования ученые пришли к выводу, что примерно 4 миллиарда лет назад на планету Земля прибыл довольно крупный метеорит. Он вызвал раскол земной породы. В результате этого раскола от планеты откололся небольшой кусочек, который отправился в сторону Луны и в дальнейшем успешно упал на нее. Такая теория имеет место быть, ведь в те времена расстояние между планетой и Луной было в несколько раз меньше, чем сейчас.
Ученые не уверены на все 100% в своем заявлении, но как еще объяснить то, что найденный на Луне метеоритный камень имеет структуру очень похожую на земную? возможно Ли то, что на Луне раньше была такая же жизнь, как сейчас на Земле?
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Чтобы это проверить нужно снова отправить аппарат на Луну, чтобы он доставил новые образцы грунта. Эти образцы будут также изучены и уже после этого возьмется окончательное решение о происхождении камня. Есть еще одна теория о том, что Луна появилась из-за столкновения Земли и Марса. В результате этого противостояния от Земли оторвался кусочек и упал на Месяц. Пока что сложно сказать наверняка, почему это произошло, поэтому остается только строить теории.
Ученые из США и Австралии заявили, что нашли на Луне метеорит, который попал туда с Земли. Минерал со спутника нашей отметки обнаружили, в ходе миссии космического аппарата "Апполлон-14", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Миссия аппарата "Апполлон-14" завершилась совсем недавно. Тогда ученым удалось доставить с Луны частицы циркона и кварца. Эти минералы не свойственные для спутника Земли. Вполне вероятно, что они являются земными. Исследователи также обнаружили, что камень, который они нашли, появился в условиях очень похожих на те, которые есть на нашей планете. Это было выяснено по окисленным частицам вещества, которые оказались на камни.
После этого исследования ученые пришли к выводу, что примерно 4 миллиарда лет назад на планету Земля прибыл довольно крупный метеорит. Он вызвал раскол земной породы. В результате этого раскола от планеты откололся небольшой кусочек, который отправился в сторону Луны и в дальнейшем успешно упал на нее. Такая теория имеет место быть, ведь в те времена расстояние между планетой и Луной было в несколько раз меньше, чем сейчас.
Ученые не уверены на все 100% в своем заявлении, но как еще объяснить то, что найденный на Луне метеоритный камень имеет структуру очень похожую на земную? возможно Ли то, что на Луне раньше была такая же жизнь, как сейчас на Земле?
Читайте также: Астроном обнаружил гигантскую планету в дальней части Солнечной системы
Чтобы это проверить нужно снова отправить аппарат на Луну, чтобы он доставил новые образцы грунта. Эти образцы будут также изучены и уже после этого возьмется окончательное решение о происхождении камня. Есть еще одна теория о том, что Луна появилась из-за столкновения Земли и Марса. В результате этого противостояния от Земли оторвался кусочек и упал на Месяц. Пока что сложно сказать наверняка, почему это произошло, поэтому остается только строить теории.
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